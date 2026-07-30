Sandoval causa baja del Premundial Sub20

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El atacante de la Selección Mexicana, Santiago Sandoval, sufrió una fractura en uno de los dedos de la mano derecha, por lo que será intervenido quirúrgicamente y causa baja del Premundial Sub-20 que se disputa en Puebla.

"La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles Menores informa que el jugador de la Selección Nacional de México Sub-20, Santiago Sandoval, quien participa en el Campeonato de la Concacaf 2026, resultó con una fractura espiroidea de falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha, tras el partido de ayer frente a Costa Rica", informó la Selección Mexicana por medio de un comunicado. El joven de 18 años es una de las figuras del equipo de Álex Diego, con dos anotaciones en el certamen, pero no podrá continuar debido a que la operación se realizará en Guadalajara, Jalisco.