"Canelo" Álvarez ya negocia la revancha ante Crawford

Por El Universal

Noviembre 22, 2025 09:36 a.m.
A
Canelo Álvarez ya negocia la revancha ante Crawford

Saúl "Canelo" Álvarez lo tiene claro: para el 2026, su prioridad será ir por la revancha ante el estadounidense Terence Crawford y recuperar todas las fajas como indiscutido de las 168 libras.
Aunque en un principio, el pugilista tapatío estaba enfocado en recuperarse al ciento por ciento de la operación a la que se sometió del codo izquierdo, no esperó para que concluyera el año, y tan solo dos meses después de que cayera en el Allegiant Stadium de Las Vegas, lo tiene claro.
El "Canelo" visitó las instalaciones de TV Azteca durante la semana, y ahí aseguró que ya ha empezado las negociaciones para la pelea ante "Bud" Crawford.
Pese a que no se dieron más detalles de la segunda pelea entre el "Canelo" Álvarez y Terence Crawford, ya se habla de la posible sede del evento; de nueva cuenta, optarían por un estadio, para albergar a la mayor cantidad de fanáticos posible, ya que el primer combate pasó a la historia por ser el primero en disputarse en la casa de los Raiders, equipo de la NFL.
Panorama. Luego de haber hecho historia como campeón en cinco categorías distintas y en tres como indiscutido, Terence Crawford no ha dado pistas sobre el siguiente paso en su carrera; aunque, tras vencer al "Canelo", no descartó la posibilidad de volver a pelear en los pesos ligeros. Sin embargo, recientemente el youtuber Jake Paul, aseguró en el careo de su pelea ante Anthony Joshua, que buscó a Crawford, y que su respuesta fue: "Sí, pero el siguiente año".
A diferencia de lo que pasó en su momento con el ruso Dmitry Bivol, el "Canelo" no dejó pasar tiempo para decantarse por buscar recuperar sus cinturones ante un rival que lo superó.
El combate ante Terence Crawford, podría significar la última gran pelea del mexicano de 35 años, ya que él mismo puso los 37 años como la barrera para colgar los guantes.

"Canelo" Álvarez ya negocia la revancha ante Crawford

Barcelona vuelve al Camp Nou después de dos años y recibe al Athletic

Los blaugranas reaparecen en casa tras su estancia en Montjuic y buscarán acercarse al liderato

El destino del All-Pro, Travis Kelce

Tomará una decisión sobre su retiro hasta después de la temporada 2025

Italia disputará el título de la Copa Davis

Tras la épica victoria de Flavio Cobolli sobre Zizou Bergs