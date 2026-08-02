Santos del Potosí cae ante Correcaminos

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Los Santos del Potosí sufrieron su primera derrota de la temporada al caer por marcador de 93-58 ante los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el segundo encuentro de la serie disputado la noche de este sábado en el Gimnasio Multidisciplinario de Ciudad Victoria.

Desde el arranque del compromiso, el conjunto tamaulipeco impuso condiciones sobre la duela, aprovechando su intensidad defensiva y la efectividad en ataque para tomar una ventaja de doble dígito. Santos tuvo complicaciones para encontrar su ritmo ofensivo y únicamente consiguió nueve puntos en el periodo, que concluyó con marcador de 22-9 a favor de los locales.

En el segundo cuarto, Correcaminos mantuvo el dominio del encuentro gracias al aprovechamiento de las segundas oportunidades y una sólida defensa que limitó nuevamente a la quinteta potosina. Al llegar al descanso, los anfitriones ampliaron la diferencia para irse al medio tiempo con ventaja de 46-26.

Tras el descanso, Santos del Potosí no logró reaccionar. El equipo celestial continuó sin encontrar su mejor versión en la ofensiva y la falta de respuesta desde la banca permitió que Correcaminos incrementara aún más la ventaja, cerrando el tercer periodo con marcador de 73-47.

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El último cuarto resultó de trámite para los locales, quienes administraron la diferencia hasta sellar la victoria con un contundente 93-58, resultado con el que Santos vio cortada su racha positiva en el inicio de la campaña.

El jugador más destacado del encuentro fue Juan Reyna, quien lideró a Correcaminos con 27 puntos, cinco rebotes y tres asistencias. Por parte de Santos del Potosí, Antonio Woods fue el elemento más sobresaliente al aportar 15 puntos y tres rebotes.

Tras dividir la serie como visitante, la quinteta potosina volverá a casa para recibir a El Calor de Cancún en su siguiente compromiso de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. La serie se disputará los días Miércoles 5 y Jueves 6 de agosto, a partir de las 20:00 horas.