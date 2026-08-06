Santos pierde lo invicto en casa

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Santos del Potosí sufrió su primera derrota como local en la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), luego de caer por 89-84 frente a El Calor de Cancún en el primer duelo de la serie disputado en el Auditorio Miguel Barragán.

El conjunto visitante tomó el control del partido desde los primeros minutos gracias a su dominio en la pintura y un efectivo juego colectivo que le permitió quedarse con el primer cuarto por 20-14, marcando el ritmo

del encuentro.

En el segundo periodo, la quinteta de Quintana Roo mantuvo la ventaja al imponerse nuevamente en el parcial por 25-24, para marcharse al descanso con una diferencia de siete unidades y un marcador de 45-38 a su favor.

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Después del medio tiempo, Santos del Potosí reaccionó y encontró mejores sensaciones ofensivas, aprovechando los constantes viajes a la línea de tiros libres. Sin embargo, las fallas desde la línea de castigo impidieron que el equipo potosino redujera de manera significativa la desventaja. Aun así, logró adjudicarse el tercer cuarto por un punto para dejar el marcador 68-62 antes del periodo definitivo.

En los últimos diez minutos, El Calor volvió a imponer condiciones con una sólida actuación tanto en defensa como en ataque. Aunque los celestiales protagonizaron un cierre intenso y buscaron la remontada durante el llamado clutch time, los errores en los tiros libres y la inconsistencia ofensiva durante buena parte del encuentro terminaron por costarles el partido.

El marcador final fue de 89-84 en favor del conjunto de Cancún, resultado con el que Santos del Potosí perdió el invicto en casa y dejó su marca en la temporada con una nueva derrota.

El jugador más destacado del encuentro fue Jesse Zarzuela, de El Calor de Cancún, quien firmó una brillante actuación con 30 puntos, tres asistencias y tres rebotes. Por parte de Santos del Potosí, Makhal Mitchell fue el elemento más sobresaliente al registrar un doble-doble de 23 puntos, 12 rebotes y una asistencia.

La serie continuará este jueves a las 20:00 horas, nuevamente en el Auditorio Miguel Barragán, donde Santos del Potosí buscará igualar la confrontación y regresar a la senda del triunfo ante

su afición.