Sec. Téc. 86 lista para el Mundialito Escolar

Todo se encuentra listo para la participación del equipo femenil de futbol de la Escuela Secundaria Técnica 86, ubicada en Villa de Pozos, que representará a San Luis Potosí en la etapa nacional del Mundialito Escolar, a celebrarse próximamente en Guadalajara, Jalisco.

La escuadra potosina consiguió su clasificación tras proclamarse campeona de los Juegos Escolares Estatales de futbol femenil, consolidándose como una de las mejores representaciones estudiantiles de la entidad.

Previo a su participación nacional, la Delegación D-II-126, la dirección de la Escuela Secundaria Técnica 86, así como padres de familia, docentes y alumnos, expresaron su agradecimiento por el respaldo brindado para hacer posible el viaje del equipo.

El reconocimiento fue dirigido a la Secretaría General de la Sección 26 del SNTE, encabezada por el profesor Juan Carlos Bárcenas Ramírez, así como al profesor Argos Iván Almaraz Martínez, quienes apoyaron con la gestión de viáticos para que las jugadoras puedan asistir y representar a San Luis Potosí en la justa nacional.

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El conjunto femenil está integrado por las jugadoras Lesly Janet Gómez Alonso, Evelyn Yocelyn Morquecho García, Valeria Montserrat Azanza Gutiérrez, Sofía Márquez Delgado, Alexa Jacqueline Limón López, Victoria Estefanía Burgos Rodríguez, Tenia Guadalupe Sánchez García, Vania Guadalupe Sánchez García, Adriana Jamileth García Meléndez y Montserrath Guadalupe Pérez Castillo.

El equipo es dirigido por el entrenador David Jesús Bustamante Martínez, quien ha encabezado el proceso deportivo que llevó a la institución a conquistar el campeonato estatal y ahora buscar destacar en la competencia nacional.