Sergio Pérez y Liam Lawson protagonizan roce en GP Australia 2026

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- En su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac,

revivió viejas rencillas con

de Racing Bulls durante la carrera del Gran Premio de Australia 2026, momento que se viralizó en cuanto ocurrió el suceso.Laentre el veterano piloto y el neozelandés comenzó hace dos años, en la, cuando "Checo" estaba eny el kiwi en la filial del equipo austriaco. En un par de carreras tuvieron varios roces e incluso el joven de 22 años, en ese entonces, pedía una oportunidad en el asiento del mexicano para mostrar su talento.Durante laen el Circuito de Albert Park, el mexicano preguntó a su ingeniero quién venía detrás de él y al escuchar que era Lawson, comenzó a defender su posición ante los ataques del volante que solamente estuvo dos carreras en¿Qué dijo Lawson sobre "Checo" Pérez?Una vez finalizada la carrera,contra el mexicano, asegurando que él sigue sin superar lo sucedido en"Quiero decir, dos años después él no lo ha superado, así que me estaba peleando como si fuera por el campeonato mundial y estábamos luchando por la posición 16. Obviamente no me importa demasiado, mi carrera ya estaba terminada en ese punto, así que seguiremos adelante", expresó.En ese roce se registró un pequeñoentre ambos pilotos, pero el propio Lawson aseguró que no hubo nada ilegal, aunque subrayó ladel tricolor."No fue nada ilegal, él simplemente fue agresivo".¿Cuál fue la respuesta de "Checo" Pérez hacia Lawson?Por su parte, el volante de Cadillac fue sencillo en su respuesta. "Quiero decir, para mí solo fuey fue un poco divertido, eso es realmente todo. Yo estaba en un coche mucho más lento, así que creo que está bien".