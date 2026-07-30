Shohei Ohtani frena sus sesiones de bullpen

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LOS ÁNGELES.- Shohei Ohtani aseguró que su bíceps derecho no está al 100%, además de que le duele la rodilla izquierda, y ambos factores influyeron para que el astro de doble función de los Dodgers de Los Ángeles no hiciera una sesión de bullpen la semana pasada.

El cuatro veces Jugador Más Valioso no ha lanzado en un partido desde el 3 de julio, pero ha seguido jugando con regularidad como bateador designado de Los Ángeles.

"Mi bíceps no está al 100%". "Es un problema similar al de la rodilla. ¿Consideramos forzar esto? Todavía es julio. Así que creo que la conversación sería un poco diferente si estuviéramos en agosto o septiembre", dijo Ohtani la noche del martes, al hablar con los medios por primera vez desde antes del receso del Juego de Estrellas.

Ohtani conectó su décimo jonrón abriendo el juego en la temporada, en la derrota 7-6 ante los Marineros de Seattle. Fue su 28vo cuadrangular como primer bate con los Dodgers, con lo que empató al fallecido Davey Lopes en el segundo lugar de la tabla histórica de la franquicia. Ohtani terminó de 4-3 con una base por bolas, un doble, tres carreras impulsadas y una anotada.

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"Sí creo que la gira fue agotadora para todos. Sí creo que con el día libre, llegó fresco y se vio más como él mismo", dijo el mánager Dave Roberts. "Sin duda, por la manera en que bateó, la manera en que está corriendo, no está limitado. Hasta que escuche lo contrario, va a estar en la alineación".

Ohtani recibió una inyección lubricante en la rodilla justo antes del receso del Juego de Estrellas y se saltó el partido en Filadelfia para descansar.