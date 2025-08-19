Skenes brilla con los Piratas

PITTSBURGH.- Paul Skenes mantuvo al equipo líder de la Liga Americana bajo control relativo durante seis entradas y los Piratas de Pittsburgh aprovecharon errores de los Azulejos de Toronto para salir con una victoria de 5-2 el lunes por la noche.

Skenes se recuperó de una rara actuación inestable en su anterior apertura para limitar a los Azulejos a dos carreras en seis entradas. El corpulento joven de 23 años ponchó a ocho y concedió una base por bolas, mientras su efectividad subió a 2.16.

Evan Sisk (1-1) consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas con una séptima entrada sin carreras. El dominicano Dennis Santana trabajó la novena para su octavo salvamento mientras los Piratas ganaban por segunda vez en nueve juegos.

Henry Davis pegó un doble ante el cubano Yariel Rodríguez (2-1) al inicio de la séptima entrada y anotó con un lanzamiento descontrolado de Brendon Little para poner a Pittsburgh al frente de manera definitiva. Spencer Horwitz, un ex primera base de Toronto, tuvo dos imparables para los Piratas.

Los Azulejos tocaron a Skenes para dos carreras en la tercera entrada con una producida en jugada de selección de Vladimir Guerrero Jr. y un sencillo impulsor de Bo Bichette.

Guerrero salió más tarde en la quinta entrada con rigidez en el tendón de la corva izquierda, poco después de hacer una apertura completa para recibir un lanzamiento de Bichette en el campocorto para terminar la parte baja de la cuarta.