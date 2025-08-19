logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Skenes brilla con los Piratas

Por AP

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Skenes brilla con los Piratas

PITTSBURGH.- Paul Skenes mantuvo al equipo líder de la Liga Americana bajo control relativo durante seis entradas y los Piratas de Pittsburgh aprovecharon errores de los Azulejos de Toronto para salir con una victoria de 5-2 el lunes por la noche.

Skenes se recuperó de una rara actuación inestable en su anterior apertura para limitar a los Azulejos a dos carreras en seis entradas. El corpulento joven de 23 años ponchó a ocho y concedió una base por bolas, mientras su efectividad subió a 2.16.

Evan Sisk (1-1) consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas con una séptima entrada sin carreras. El dominicano Dennis Santana trabajó la novena para su octavo salvamento mientras los Piratas ganaban por segunda vez en nueve juegos.

Henry Davis pegó un doble ante el cubano Yariel Rodríguez (2-1) al inicio de la séptima entrada y anotó con un lanzamiento descontrolado de Brendon Little para poner a Pittsburgh al frente de manera definitiva. Spencer Horwitz, un ex primera base de Toronto, tuvo dos imparables para los Piratas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Azulejos tocaron a Skenes para dos carreras en la tercera entrada con una producida en jugada de selección de Vladimir Guerrero Jr. y un sencillo impulsor de Bo Bichette.

Guerrero salió más tarde en la quinta entrada con rigidez en el tendón de la corva izquierda, poco después de hacer una apertura completa para recibir un lanzamiento de Bichette en el campocorto para terminar la parte baja de la cuarta.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alcaraz campeón en Cincinnati
Alcaraz campeón en Cincinnati

Alcaraz campeón en Cincinnati

SLP

AP

Se corona en poco más de 20 minutos tras retiro de Sinner

Tigres apalean a los Astros
Tigres apalean a los Astros

Tigres apalean a los Astros

SLP

AP

Sólido inicio de Flaherty y cuatro jonrones los llevaron al triunfo

Joe Flacco será QB titular de Browns
Joe Flacco será QB titular de Browns

Joe Flacco será QB titular de Browns

SLP

AP

Max Gutiérrez lidera el PlayOff
Max Gutiérrez lidera el PlayOff

Max Gutiérrez lidera el PlayOff

SLP

Romario Ventura