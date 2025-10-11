SLP suma preseas en la Paralimpiada

La delegación potosina continúa destacando en la Paralimpiada Nacional que se celebra en la ciudad de Aguascalientes, al cosechar este viernes dos nuevas medallas: una de plata y otra de bronce, en las pruebas de paraatletismo.

El para atleta Omar Ezequiel Méndez Ruiz se colgó la medalla de plata en la prueba de 200 metros, luego de una destacada actuación que lo colocó entre los mejores del país. Además, participó en la competencia de salto de longitud, aunque en esta ocasión no logró acceder a la final. Con este resultado, Omar concluye su participación en el certamen con dos preseas, ya que previamente había obtenido el bronce en los 100 metros planos.

Por su parte, Luz Patricia Sarabia Barrios volvió a subir al podio tras adjudicarse la medalla de bronce en los 200 metros, sumando también su segundo metal de bronce en el evento, tras haber conseguido uno en la prueba de 100 metros.

Con estos resultados, San Luis Potosí continúa ampliando su presencia en el medallero de la justa nacional, que reúne a los mejores para atletas del país.

La actividad del paraatletismo llegará a su fin con la prueba de 400 metros, donde los potosinos Heriberto González y Ángel Loarca buscarán cerrar con broche de oro la participación de la delegación potosina en esta edición de la Paralimpiada Nacional.