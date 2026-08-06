Stefon Diggs firma con Commanders

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Stefon Diggs firmará con los Commanders de Washington, una gran incorporación como receptor abierto para darle al quarterback Jayden Daniels y a la ofensiva una opción probada que demostró la temporada pasada que aún puede ser productivo más de una década dentro de su carrera en la NFL.

Los Commanders llegaron a un acuerdo con Diggs por un contrato para esta temporada, según una persona familiarizada con el acuerdo. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles porque el acuerdo aún no había sido anunciado.

Diggs, originario de la cercana Gaithersburg, Maryland, se une a Washington para su 12do año en la liga y, según se informó, puede ganar hasta 12 millones de dólares. Pasó la temporada pasada con Nueva Inglaterra, con 99 recepciones para 1.123 yardas y cinco touchdowns en 21 partidos, incluida la marcha de playoffs de los Patriots hasta el Super Bowl.

Nueva Inglaterra lo dejó en libertad en marzo, y el jugador de 32 años no firmó con ningún equipo en la agencia libre mientras enfrentaba cargos por estrangulamiento y otros delitos en relación con una disputa con su exchef privado. Diggs fue declarado no culpable en mayo, y la NFL dijo en junio que no enfrentaría ninguna sanción después de que una revisión determinó que no había pruebas suficientes para castigarlo conforme a su política de conducta personal.

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Los Commanders tenían un hueco en la posición, y apuestan a que Diggs lo llene. Las opciones internas de Treylon Burks y Luke McCaffrey habrían puesto a Daniels en una situación difícil y probablemente habrían hecho que el receptor número 1 McLaurin lidie con muchos dobles marcajes la próxima temporada.