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Sudáfrica-Corea, en un duelo clave

Ambos equipos se juegan la clasificación a la siguiente ronda

Por Romario Ventura

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Sudáfrica-Corea, en un duelo clave
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      Las selecciones de Sudáfrica y Corea del Sur disputarán este miércoles un encuentro decisivo correspondiente a la tercera jornada del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA, cuando se enfrenten a las 19:00 horas en el Estadio Monterrey.

      Previo al compromiso, los directores técnicos de ambas escuadras ofrecieron sus impresiones sobre un partido que podría definir el rumbo de sus aspiraciones en la fase de grupos.

      El estratega de Sudáfrica, Hugo Broos, señaló que las altas temperaturas que se han registrado en Monterrey podrían convertirse en un factor importante durante el encuentro y consideró que su equipo podría adaptarse mejor a esas condiciones.

      "Las condiciones climáticas son especiales, hace mucho calor aquí. Lo veremos mañana en el partido, es muy difícil adaptarse a esas condiciones. Yo cuando fui jugador profesional jugaba porque no podía adaptarme al calor. Tal vez porque somos africanos, nos adaptamos más fácilmente a esas condiciones climáticas", comentó el técnico belga.

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      Broos también reconoció la importancia del compromiso y aseguró que su equipo tiene claro que solo la victoria les permitirá mantenerse con opciones en el torneo. "Tenemos que ganar el partido y todos lo sabemos. En un sentido es fácil porque sabemos que hay que ganar, pero al mismo tiempo es difícil por el rival en turno, que es Corea del Sur", afirmó.

      Por su parte, el director técnico de Corea del Sur, Hong Myung-bo, destacó la relevancia del encuentro y reconoció que, aunque el resultado del partido anterior no fue el esperado, mantiene plena confianza en el trabajo de sus jugadores.

      "Para nosotros este es el partido más importante que tenemos por delante. Aunque en el último partido el rendimiento general no fue malo, no pudimos conseguir el resultado que buscábamos. El ambiente está un poco más decaído, pero no creo que los jugadores hayan bajado mucho el nivel de preparación", explicó.

      El estratega surcoreano también elogió la calidad técnica de sus adversarios y aseguró que su equipo está preparado para responder dentro del terreno de juego. "Tenemos rivales con una técnica muy buena y, desde mi punto de vista, hemos estado intentando defendernos contra eso. Creo que, como equipo, si jugamos tan bien como en los últimos partidos, podemos tener un buen desempeño", concluyó.

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