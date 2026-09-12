Suman Dodgers 8 triunfos seguidos
Grand slam de Kyle Tucker ayuda a Los Ángeles a vencer a Marlins de Miami
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MARLINS.- Kyle Tucker conectó el sexto grand slam de su carrera y se quedó a un doble de completar el ciclo por los Dodgers de Los Ángeles, quienes vencieron el viernes 6-2 a los Marlins de Miami para ampliar a ocho triunfos su mejor racha de la temporada.
Tucker conectó un sweeper en cuenta de 1-1 del relevista Cade Gibson para poner la pizarra 6-1 en el séptimo inning. Pegó un sencillo en el primero y un triple en el sexto.
Max Muncy totalizó tres hits y una base por bolas, y Will Smith añadió un sencillo impulsor de carrera por los Dodgers, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional.
Blake Snell (4-1) permitió una carrera y ponchó a ocho durante cinco innings y dos tercios, en los que toleró cuatro inatrapables.
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Después de que los Dodgers tomaron una ventaja de 2-0 con el sencillo impulsor de Smith, el dominicano Agustín Ramírez conectó un doble impulsor que recortó la diferencia a 2-1. Victor Vodnik abrió el séptimo retirando rápidamente a Alex Freeland y al boricua Kiké Hernández, pero dio bases por bolas a Tommy Edman y Mookie Betts y permitió un sencillo de Muncy para llenar las bases, preparando el batazo de Tucker entre el jardín derecho y el central ante Gibson.
El dominicano Otto López conectó cuatro hits y el venezolano Javier Sanoja conectó un triple y un sencillo por los Marlins, que han perdido siete de ocho y cuatro seguidos. El abridor Ryan Gusto (1-5) permitió dos carreras con cinco hits.
El derecho otorgó tres bases por bolas y ponchó a tres.
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