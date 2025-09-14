Supera Juventus al inter de Milán

MILÁN.- Los hermanos Thuram anotaron —para equipos rivales— pero fue Khephren quien terminó celebrando después de que la Juventus, su equipo, vencieran el sábao 4-3 al Inter de Milán en un emocionante Derbi de Italia.

Marcus Thuram no celebró cuando puso arriba 3-2 al Inter a los 76 minutos, su hermano menor Khephren ciertamente lo hizo cuando anotó el empate seis minutos después.

Su padre, Lilian Thuram, estuvo presente en el estadio. Fue un destacado defensor de la Juventus y ganó la Copa del Mundo con Francia en 1998.

Vasilije Adzic anotó el gol de la victoria en el tiempo de descuento para que la Juventus mantuviera su inicio perfecto en la temporada de la Serie A después de ganar sus dos primeros partidos sin conceder un gol. El campeón defensor, Napoli, tampoco ha concedido en sus dos victorias y juega más tarde de visita ante la Fiorentina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Inter comenzó la temporada venciendo 5-0 al Torino, pero fue sorprendido 2-1 en casa por el Udinese, aumentando la presión sobre el nuevo entrenador Cristian Chivu, quien reemplazó a Simone Inzaghi en la pretemporada.