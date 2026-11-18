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Con broche de oro concluyó la VII Carrera Internacional Marathon TV 2026 en las instalaciones del Parque Tangamanga II, en San Luis Potosí, con las competencias de 10 kilómetros Élite y Popular, además de los 5 kilómetros Popular. La justa reunió a corredores nacionales e internacionales que protagonizaron una jornada de alto nivel competitivo, con destacados registros en las diferentes categorías y ramas.

En los 10 kilómetros Élite Varonil, el ecuatoriano Luis Miguel Masabanda Ojeda, representante del Team Silvia Paredes, se adjudicó el primer lugar con un tiempo de 29 minutos y 10 segundos. Iván Maya Estrada, del JL Barrios Team, ocupó la segunda posición con 29:46, mientras que el colombiano Rubén Sebastián Barbosa Castro, del Porvenir Adidas Colombia, terminó tercero con 30:00. En la rama femenil, la peruana Verónica Huacasi Monte, del Team Pacheco, conquistó la victoria con 34:08, seguida de Gabriela Flores García, con 34:14, y Geraldine Alejandra Martínez Martínez, con 35:28.

En la categoría Popular 10K, Jorge Iván Ramos Torres se llevó el triunfo en la Libre Varonil con 32:18 minutos, seguido de Iván Emilio González García (32:23) y Emiliano Orozco Sarmiento (32:34). En la Libre Femenil, María de Jesús Ruiz Acuña, de Zacatecas, encabezó el podio con 36:43, mientras que Itzel Bernal Martínez (41:00) y Gema Sarai Auza Torres (41:20) ocuparon el segundo y tercer puesto. En Submáster, Gerardo Jair Zárate Rangel ganó la rama varonil con 31:33 y María Cristina Martínez Kemp hizo lo propio en femenil con 38:50; mientras que en Máster Femenil el primer lugar correspondió a Micaela Rayo Reyes, con 37:36.

Las categorías de mayor edad también tuvieron actividad destacada. César Betancourt Rosales conquistó la Máster Varonil con 32:28 minutos; Sergio García Betancourt ganó Veteranos Varonil con 34:33, y Dulce María Rodríguez se impuso en Veteranos Femenil con 39:31. En Veteranos Plus, Guillermina Hernández Estrada obtuvo el primer lugar femenil con 48:13, mientras que Francisco Montero encabezó la rama varonil con 36:41, seguido de César Cortés Dávila; el tercer sitio correspondió a un competidor registrado con el número 68.

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Por último, en los 5 kilómetros Popular, Laura Citlalli Cabana Chávez se adjudicó el primer lugar femenil con un tiempo de 16:41 minutos, seguida de Esmeralda Rico Alcaraz, con 16:56, y Hannah Fernanda Ortiz Rodríguez, con 17:08. En la rama varonil, Fernando Maya Estrada conquistó la primera posición con 14:15, Roberto Abisael Mediana Uriate terminó segundo con 14:52 y Ángel Uriel Barrera Rosas completó el podio con 15:05. De esta manera, la séptima edición de la Carrera Internacional Marathon TV cerró con una amplia participación y resultados destacados en sus distintas distancias.