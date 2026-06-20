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Surgen ganadores del Campeonato Don Tacho Pony

Por Romario Ventura

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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Surgen ganadores del Campeonato Don Tacho Pony
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      Con una destacada participación de pilotos y una intensa jornada de competencias, se llevó a cabo la cuarta fecha del Campeonato Don Tacho Pony en la pista del Autódromo San Luis 400, ubicado en el Parque Tangamanga II, donde los jóvenes talentos del automovilismo ofrecieron emocionantes carreras en las diferentes categorías.

      En la categoría Pony de Iniciación, la competencia fue una de las más disputadas de la jornada. El primer lugar fue para Arturo Saucedo, quien logró imponerse sobre Fernando Tovar, de León, Guanajuato, mientras que el potosino Jesús Rivera completó el podio en la tercera posición.

      Por su parte, en la categoría Pony I, Christian Duarte se adjudicó la victoria tras una sólida actuación. El segundo lugar correspondió a Gerardo Tovar, también originario de León, Guanajuato.

      En la división Pony II, Abraham Martínez fue el encargado de recibir la bandera a cuadros en la primera posición. Richie Ojeda, quien mostró un gran desempeño durante toda la competencia, finalizó en el segundo sitio, mientras que Olivia Flores ocupó el tercer lugar.

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      La actividad concluyó con la categoría Pony III, donde Bodo Díaz se quedó con el triunfo. Enrique Reyna cruzó la meta en la segunda posición y Alejandro Escobar finalizó tercero para completar el podio.

      Tras una exitosa cuarta fecha, el Campeonato continuará su calendario el próximo 12 de julio, cuando los pilotos volverán a la pista del Autódromo San Luis 400 para disputar una nueva jornada del serial.

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