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Surgen los ganadores del Serial de Ciclismo

Por Romario Ventura

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Surgen los ganadores del Serial de Ciclismo
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      Con gran participación de pedalistas de diferentes equipos y estados, se llevó a cabo la quinta y última fecha del Serial de Ciclismo Infantil 2026, certamen que llegó a su fin con la definición de los campeones generales en cada una de las categorías. La jornada final tuvo como escenario la Recreovía de la avenida Venustiano Carranza.

      En la categoría Pañal, el campeonato fue para Karla Montalvo, del equipo Impresiones Posadas, con 72 puntos. En la categoría de 5 años, Emmanuel Ruiz Nava, de Biciraptors, conquistó el título varonil con 30 unidades, mientras que en la rama femenil la campeona fue Karen Posadas, de Impresiones Posadas, con 66 puntos.

      En 6 años, el primer lugar varonil correspondió a José Daniel Romo, del equipo Ojuelos, con 45 unidades, mientras que Ariana Rosas, del equipo Aguascalientes, se proclamó campeona femenil con 30 puntos.

      La categoría de 7 años fue dominada por Gastón Valdés, de Junior Bike, con 60 puntos, mientras que Regina Lucio, del equipo Fénix, obtuvo el campeonato femenil al sumar 76 unidades. En 8 años, Eder Quiroz, del equipo Ojuelos, conquistó el campeonato varonil con 75 puntos. En la rama femenil, Anni Torres, del equipo Chilletín, finalizó en el primer lugar con 60 unidades.

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      Dentro de la categoría de 9 años, Eduardo Rueda, del equipo Canel´s, se quedó con el campeonato varonil al acumular 60 puntos, mientras que Ximena Hernández, de Impresiones Posadas, fue la campeona femenil con 45 unidades.

      En 10 años, el título varonil fue para Víctor Santiago González, de Impresiones Posadas, con 75 puntos. En la rama femenil, Lia Jaqueline Frau, del equipo Aguascalientes, terminó en la primera posición con 60 unidades. La categoría de 11 años tuvo como campeones a Emmanuel López Posadas, de Impresiones Posadas, con 75 puntos en la rama varonil, y a Fátima Rodríguez, del equipo Chilletín, quien también acumuló 75 unidades en la femenil.

      En 12 años, Jonathan Ortiz, del equipo Chilletín, obtuvo el campeonato varonil con 69 puntos, mientras que Itzel Rodríguez, del equipo RDK, se adjudicó el título femenil con 72 unidades. La categoría de 13 años fue ganada por Julián Charcas, de Impresiones Posadas, con 72 puntos, en tanto que María Fernanda Posadas, del mismo equipo, conquistó el campeonato femenil con 75  unidades.

      Finalmente, en la categoría de 14 años, Alejandro Ortiz, de Impresiones Posadas, finalizó como campeón varonil con 72 puntos, mientras que Mía Jaqueline Posadas, también de Impresiones Posadas, obtuvo el primer lugar femenil con 30 unidades.

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