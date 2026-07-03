T. Fritz alcanza 3ra. ronda en Wimbledon

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Un bien vestido Taylor Fritz volvió a impresionar en Wimbledon al vencer a al también estadounidense Patrick Kypson por 6-2, 6-2, 7-5 para alcanzar la tercera ronda.

Fritz llamó la atención al salir a calentar en la cancha 2 con una chaqueta blanca y pantalones de calentamiento estilo NBA, pero su juego tampoco estuvo mal: conectó 19 aces y evitó que lo llevaran a un cuarto set.

El sexto preclasificado y semifinalista el año pasado, bombeó con énfasis el puño derecho cuando quebró el saque de Kypson para convertir su cuarto punto de partido.

Fritz también ganó su debut en sets corridos y había usado un atuendo similar con pantalones de calentamiento con broches para arrancarlos — diseñados para desabotonarse fácilmente al jalarlos de una sola vez .

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"Me lo quité lentamente en la primera ronda. La verdad es que lo arruiné un poco", dijo Fritz en su conferencia de prensa . "En realidad es mucho más fácil simplemente arrancarlos. Vi un video de Frances (Tiafoe) haciéndolo . Hoy solo estaba tratando de copiarlo".

Más tarde, un Tiafoe igual de elegante mostró cómo se hace — y se ganó aplausos por quitarse rápidamente la parte de abajo antes de su partido contra Jan Choinksi.

Las declaraciones de moda de Naomi Osaka han hecho que sus entradas a la cancha sean imperdibles en los torneos de Grand Slam —Wimbledon incluido.