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Temporada de F1 cerraría en Europa

Las carreras cambiarían de sede si guerra afecta Qatar y Abu Dhabi

Por AP

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
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Temporada de F1 cerraría en Europa
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      LONDRES.- El presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, indicó que el actual campeonato mundial podría terminar en Europa si la guerra en Oriente Medio afecta las carreras previstas en Qatar y Abu Dabi al cierre de la temporada.

      Domenicali manifestó que no se tomará una decisión antes de mediados de septiembre.

      "Para nosotros hoy, las carreras en Qatar y Abu Dabi están confirmadas", señaló en comentarios publicados por el sitio web de la Fórmula Uno tras el Gran Premio de Hungría de la semana pasada.

      "Pero, por supuesto, si la situación no se aclara de la manera que creemos que debería hacerlo antes de mediados de septiembre, tomaremos la decisión", añadió Domenicali. "Y en ese sentido, solo quiero confirmarle que, si esto no fuera posible, el final de la temporada sería en Europa".

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      Domenicali no dijo dónde exactamente se disputarían las últimas carreras previstas para noviembre y diciembre si se cancelan las de Qatar y Abu Dabi.

      La Fórmula 1 ya canceló carreras en Bahréin y Arabia Saudí por el tema de la seguridad relacionada con la guerra de Irán. El Gran Premio de Bahréin se mudará a Malasia el 4 de octubre.

      Al referirse al calendario de 2027, Domenicali comentó que "hasta ahora, el calendario que se presentará, digamos en otoño, sería como una especie de plan normal".

      "Pero, por supuesto, en caso de que la situación en Oriente Medio no se resuelva, tenemos opciones", acotó. Agregó que, en cualquier caso, se mantiene el plan de tener 24 carreras de Gran Premio el próximo año.

      Hungría fue la última carrera antes del receso de mitad de temporada. La próxima carrera será el Gran Premio de los Países Bajos el 23 de agosto.

      Kimi Antonelli encabeza la clasificación con una ventaja de 50 puntos sobre Lewis Hamilton.

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