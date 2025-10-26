logo pulso
Por AP

Octubre 26, 2025 03:00 a.m.
Tigres “rugen” con fuerza ante Tijuana, 2-0

La calidad siempre sale a relucir. Los dirigidos por Guido Pizarro volvieron a demostrar que talento tienen y de sobra. Los Tigres derrotaron (2-0) al Tijuana, con dos auténticos golazos; uno fue mejor que el otro.

Los regios dominaron, pero esperaron hasta los 61’ para conseguir la ventaja. André-Pierre Gignac al fin anotó. Apareció con una jugada individual dentro del área fronteriza y no perdonó. Derechazo al poste contrario de Antonio Rodríguez.

Minutos más tarde, Juan Brunetta dibujó una espectacular obra de arte. El argentino burló a un defensor de los Xolos en dos ocasiones y, a pesar de que tenía ganas de marcar, fue generoso y le puso un regalo a Ángel Correa. El campeón del mundo sólo empujó el esférico (73’).

Sólida victoria de los Tigres que les permite seguir en la lucha directa por la el superliderato de la tabla general y extender su racha invicta a 11 partidos sin derrota.

