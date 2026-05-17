Tigres vs Diablos Rojos: Horarios y canales para ver el tercer juego

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- Los

saldrán este domingo con un objetivo claro:

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sobre losy cerrar con autoridad una edición más de la llamadaen elEl tercer enfrentamiento de la serie arrancará a lascon unque tendrá como abridores probables apor parte de la escuadra escarlata y apor el conjunto bengalí.La serie representó un, quienes recuperaron confianza después de una racha negativa que encendió las alarmas. Los triunfos de 14-5 en el primer compromiso y 10-7 en el segundo permitieron a los dirigidos porasegurar la confrontación frente a uno de sus rivales históricos.Antes de este choque ante Tigres, el panorama lucía complicado para los Diablos. El equipo atravesó un momento difícil tras sufrirdurante sus visitas frente a, clubes que aprovecharon la inconsistencia escarlata fuera de casa para imponerse en ambas series por barrida.Sin embargo, elmarcó un cambio importante en el ánimo y desempeño del conjunto rojo. La ofensiva volvió a responder en momentos clave y elpara reencontrarse con la victoria.Con marca de 14 triunfos y 12 derrotas, los Diablos comenzaron a recuperar posiciones dentro de lade la, mientras que los Tigres permanecen entre los equipos rezagados del sector con récord de 11-15.La novena de Quintana Roo tratará de evitar una derrota más ante el acérrimo rival y buscará rescatar elde la serie para impedir que la fiesta escarlata termine con barrida.¿Cuándo y dónde ver el tercer juego entreDomingo, 17 de mayoHora:(tiempo del centro de México)Lugar:, FOX y