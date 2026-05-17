Tigres vs Diablos Rojos: Horarios y canales para ver el tercer juego
El juego inicia a las 14:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú con transmisión por FOX One y Tubi.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- LosDiablos Rojos del México saldrán este domingo con un objetivo claro: completar la barrida
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sobre los Tigres de Quintana Roo y cerrar con autoridad una edición más de la llamada Guerra Civil en el Estadio Alfredo Harp Helú.
El tercer enfrentamiento de la serie arrancará a las 14:00 horas con un duelo de poder que tendrá como abridores probables a Justin Courtney por parte de la escuadra escarlata y a Brady Tedesco por el conjunto bengalí.
La serie representó un respiro para los capitalinos, quienes recuperaron confianza después de una racha negativa que encendió las alarmas. Los triunfos de 14-5 en el primer compromiso y 10-7 en el segundo permitieron a los dirigidos por Lorenzo Bundy asegurar la confrontación frente a uno de sus rivales históricos.
Antes de este choque ante Tigres, el panorama lucía complicado para los Diablos. El equipo atravesó un momento difícil tras sufrir seis derrotas consecutivas durante sus visitas frente a Pericos de Puebla y Olmecas de Tabasco, clubes que aprovecharon la inconsistencia escarlata fuera de casa para imponerse en ambas series por barrida.
Sin embargo, el regreso al Alfredo Harp Helú marcó un cambio importante en el ánimo y desempeño del conjunto rojo. La ofensiva volvió a responder en momentos clave y el pitcheo logró estabilidad para reencontrarse con la victoria.
Con marca de 14 triunfos y 12 derrotas, los Diablos comenzaron a recuperar posiciones dentro de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol, mientras que los Tigres permanecen entre los equipos rezagados del sector con récord de 11-15.
La novena de Quintana Roo tratará de evitar una derrota más ante el acérrimo rival y buscará rescatar el último compromiso de la serie para impedir que la fiesta escarlata termine con barrida.
¿Cuándo y dónde ver el tercer juego entre Tigres de Quintana Roo y Diablos Rojos del México?
Domingo, 17 de mayo
Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México)
Lugar: Estadio Alfredo Harp Helú
Transmisión: FOX One, FOX y Tubi
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