Tigres y San Luis se enfrentan en duelo clave de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).-El próximo sábado 8 de noviembre, Tigres recibirá al Atlético de San Luis en el Estadio Universitario de la UANL correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2025, último encuentro de la temporada regular. Este compromiso tiene una índole especial, pues ambos conjuntos tienen algo que perder. Tigres quiere terminar lo más arriba posible en la tabla general, por ende, no será un encuentro que tomará a la ligera a pesar de ya estar clasificado a la Liguilla, mientras que San Luis quiere y puede acceder a la zona de Play-In, sin embargo, tienen un rival enfrente que es uno de los candidatos al título, además de necesitar el triunfo también requiere combinación de resultados para poder lograr la hazaña.

El conjunto regiomontano, quien se encuentra en la cuarta posición, sigue luchando por el liderato con 33 unidades en la porcentual, pero para ello es necesario que consiga los 3 puntos en casa y con su gente, pues delante de ellos se encuentran equipos como América, Toluca y Cruz Azul. Para los dirigidos por Guido Pizarro no solo es suficiente el triunfo para amarrar la cima, es necesario que se efectúen una combinación de resultados, como por ejemplo que América y Toluca empaten, y, además, que Cruz Azul pierda ante Pumas. De conseguir la victoria y que el destino les sonría con los resultados alternos que necesitan, seguro que les dará un impulso anímico de cara a la fiesta grande. Hay que recordar que Jesús Angulo no verá actividad en este encuentro debido a la roja que vio en el Clásico Regio.

El conjunto visitante, de entrada, demanda una inminente victoria, un empate no serviría de nada, ya que por encima de San Luis están equipos como Pumas, Santos, Atlas y Querétaro, incluso, con la victoria en el bolsillo para los dirigidos por Guillermo Abascal, no sería suficiente, ya que tendrían que esperar los resultados de los otros equipos ya mencionados que también pelean por un lugar en la zona de clasificación, e incluso, están mejor posicionados que los potosinos.

Está claro que el panorama para San Luis es muy abrumador, sin embargo, buscaran saltar al terreno de juego para conseguir un milagro que los vuelva a poner en el radar, y Tigres también tendrá que conseguir hacer su tarea para llegar de forma lucida a la Liguilla del futbol mexicano.

