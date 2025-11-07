Mier, entre los mejores porteros del planeta

logo pulso
Por Agencias

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
El nombre de Kevin Mier volvió a cruzar fronteras. El guardameta de Cruz Azul fue incluido por la FIFA entre los candidatos para integrar el Once Ideal Masculino del Año en los premios The Best 2025, compartiendo lista con figuras de élite como Thibaut Courtois, Manuel Neuer, Emiliano Martínez y Jan Oblak.

A pesar de las críticas recibidas en la Liga MX por algunos errores durante el torneo, el arquero colombiano ha logrado posicionarse internacionalmente como uno de los porteros más destacados del último año, prueba de ello es la consideración de la FIFA en una lista donde solo aparecen los guardametas con mejor rendimiento en sus clubes y selecciones.

La nominación de Mier no solo representa un logro personal, sino también un reconocimiento para Cruz Azul y para la Liga MX, que no siempre figura en este tipo de listas globales.

Su nombre aparece junto a referentes de la posición, ídolos consolidados y campeones de Europa, lo que coloca al arquero celeste en una vitrina de talla mundial.

