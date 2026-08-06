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Toluca logra su primera victoria

Por El Universal

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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Toluca logra su primera victoria
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      TOLUCA.- A pesar de que el marcador fue justo, no reflejó lo que realmente sucedió sobre el terreno de juego. Pudieron haber sido más anotaciones.

      Siendo ampliamente superior, el Toluca derrotó (3-0) al Sounders de Seattle en el estadio Nemesio Díez. Demostró que su intención es pelear por el título de la Leagues Cup.

      El conjunto escarlata borró por completo a su rival. Hizo que The Rave Green sintiera lo que es meterse a jugar al Infierno.

      Con un gol de vestidor, los locales se fueron al frente en el marcador. En un tiro de esquina, cobrado perfectamente por Alexis Vega, Jesús Gallardo se quitó la marca y se alzó para rematar de cabeza y abrir el marcador (2´).

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      El portero del Seattle, Stefan Frei, salió en su mejor noche y evitó que el marcador fuera más abultado. Detuvo, al menos, seis acciones claras. Se cansó de negarle a Alexis Vega su gol.

      Sin embargo, en uno de los tantos tiros que realizó Vega, el guardameta realizó un mal rechace y Helinho apareció para marcar el segundo tanto choricero (63´). Justicia para el equipo escarlata.

      El brasileño no tenía ni tres minutos sobre el campo, pero con el olfato goleador que lo caracteriza, estuvo en el momento preciso.

      Ya en el minuto 93, Federico Viñas puso el último clavo en el ataúd del Sounders. El charrúa logró su primer gol como jugador de los Diablos Rojos.

      El Toluca pudo haber obtenido un triunfo todavía más holgado, pero sumó los tres puntos, que era lo más importante en su presentación en la Leagues Cup. Cuando este equipo quiere, es capaz de hacer desaparecer a su rival.

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