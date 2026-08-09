Toluca pierde en el último minuto

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Toluca estuvo a punto de rascar, por lo menos, un punto en la Jornada 2 de Leagues Cup 2026, pero bajó la guardia y LAFC logró imponerse por 1-0 gracias a un golazo de Eddie Segura.

Solo faltaba un minuto para que se dieran los penales, sin embargo, el defensor central del Black and Gold se tuvo confianza y venció a Hugo González al minuto 91 para darle tres puntos de oro a su equipo en la Jornada 2 de Leagues Cup.

Uno de los jugadores más activos del partido fue Denis Bouanga. El extremo puso a sufrir a la zaga escarlata y en varias ocasiones acarició el gol, pero Hugo González respondió cuando fue exigido por el atacante gabonés.

Bouanga tuvo una gran oportunidad al minuto 65, pero González evitó la caída de su arco. El delantero controló un pase filtrado para quedar solo contra el portero del Toluca, quien aguantó hasta el último segundo y se lanzó a su izquierda para mantener el marcador 0-0.

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Parecía que Toluca vs. LAFC iba a terminar en un empate 0-0 y, posteriormente, se llevaría a cabo una tanda de penales para definir el punto extra, pero el cuadro angelino pisó el acelerador en los minutos finales y se quedó con el triunfo.