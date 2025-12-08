Toluca va por el bicampeonato y otra final histórica en Liga MX

El Toluca está de regreso en una final del futbol mexicano y tratará de sumar un nuevo trofeo para sus vitrinas.

Los Diablos Rojos se encuentran a 180 minutos de volver a salir campeones de la Liga MX, pero tendrán que superar a unos complicados Tigres para conseguirlo.

De la mano de Antonio Mohamed, el equipo escarlata clasificó a su segunda final consecutiva y tendrá la oportunidad de conquistar el bicampeonato. Para la institución mexiquense, sería histórico ganar dos campeonatos en fila, ya que nunca lo ha logrado en la era de los torneos cortos.

Con el formato anterior, el Toluca sí consiguió levantar dos trofeos consecutivos: campeón en la Temporada 1966-67 y en la 1967-68. De hecho, fueron los primeros títulos en su historia. Sin embargo, aún tienen esa deuda en los torneos semestrales.

Para defender su corona, la escuadra choricera deberá derrotar a Tigres en el marcador global y contará con la ventaja de cerrar la eliminatoria en el estadio Nemesio Diez. El equipo de Guido Pizarro tendrá que ir al "infierno" y buscar salir con vida frente a un poderoso conjunto escarlata.

Si el Toluca logra bordar una nueva estrella en su escudo, alcanzaría en campeonatos a uno de los clubes más importantes del futbol mexicano. En las últimas dos décadas, los escarlatas han disputado 11 finales en el Siglo XXI, de las cuales han ganado seis y sumado cinco subcampeonatos.

¿Cuántos títulos de Liga MX tiene Toluca en su historia?

A lo largo de sus 108 años, el Toluca ha conquistado 11 títulos de Liga MX y suma ocho subcampeonatos.

De ganar el Apertura 2025 ante Tigres, igualaría en trofeos a las Chivas y se convertiría en el segundo equipo más ganador del país.

Además, sería el quinto club bicampeón en torneos cortos, tras Pumas, León, Atlas y América.