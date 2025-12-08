Los mexicanos que hicieron historia en los Mundiales

La historia de México en las Copas del Mundo está llena de momentos memorables, y los goles han sido fundamentales para encender en cada justa de FIFA la pasión de millones de aficionados.

Sin importar las enormes distancias, los seguidores del Tricolor han visto en la grada o por televisión presentaciones increíbles de los jugadores mexicanos, que les han permitido a un selecto grupo colocar su nombre en la historia al poder marcar ante los ojos del mundo.

En esa lista de máximos goleadores mexicanos en Mundiales resalta la figura de Luis "Matador" Hernández, quien dejó su huella en Francia 1998 con cuatro goles que lo convirtieron en ídolo nacional. La estampa del exjugador del América, reconocido por su larga cabellera, velocidad y olfato goleador, lo vio anotar contra Corea del Sur, Países Bajos y Alemania.

A la par de Hernández, en la cima de artilleros mexicanos se encuentra Javier "Chicharito" Hernández, futbolista que no vive su mejor momento en la actualidad, pero que dejó grandes alegrías en tres ediciones al marcar en Sudáfrica 2010 (Francia), Brasil 2014 (Croacia) y Rusia 2018 (Corea del Sur).

Detrás de ellos aparece Cuauhtémoc Blanco, un jugador que combinó talento y personalidad para marcar tres goles en tres Mundiales distintos. Su capacidad para aparecer en momentos clave lo convirtió en uno de los símbolos más queridos por la afición, dejando en la memoria ese gol ante Francia en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, un cierre perfecto para su trayectoria con la camiseta verde.

***Top 5 máximos goleadores mexicanos en Mundiales

Luis "Matador" Hernández – 4 goles (Francia 1998)

Javier "Chicharito" Hernández – 4 goles (2010, 2014, 2018)

Cuauhtémoc Blanco – 3 goles (1998, 2002, 2010)

Rafael Márquez– 3 goles (2006, 2010, 2014)

Jared Borgetti– 2 goles (2002).