logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Torero potosino triunfa en Hidalgo

José Sainz consiguió cortar dos orejas y salir entre los victoriosos

Por Romario Ventura

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
A
Torero potosino triunfa en Hidalgo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El matador potosino José Sainz tuvo una actuación destacada durante la corrida mixta de feria celebrada en la plaza de toros de Presas, Hidalgo, donde logró cortar dos orejas y salir entre los triunfadores de una tarde que registró lleno en los tendidos.

      El festejo se desarrolló en una tarde nublada y contó con toros de la ganadería Huichapan, los cuales fueron correctos en presentación y ofrecieron, en términos generales, buen juego para los actuantes. José Sainz aprovechó las condiciones de su lote para cuajar una labor que conectó con el público hidalguense, obteniendo como recompensa las dos orejas tras una actuación sólida y efectiva.

      La corrida también dejó resultados positivos para el resto del cartel. El rejoneador Jorge González cortó dos orejas, mientras que Emmanuel Cuenca también obtuvo dos apéndices, completando así una tarde triunfal para los matadores participantes. Por su parte, el novillero Abraham Guerrero, encargado de cerrar el festejo, fue ovacionado por el público al término de su actuación.

      Con este resultado, José Sainz suma un nuevo triunfo en su temporada y reafirma el buen momento que atraviesa dentro de los ruedos, dejando una grata impresión entre la afición reunida en Presas, Hidalgo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Aryna Sabalenka y Jannik Sinner lideran cuadros del US Open 2024
        Aryna Sabalenka y Jannik Sinner lideran cuadros del US Open 2024

        Aryna Sabalenka y Jannik Sinner lideran cuadros del US Open 2024

        SLP

        AP

        Jannik Sinner llega como número 1 del mundo tras ganar Wimbledon y enfrentará a Carlos Alcaraz en el torneo.

        Remco Evenepoel gana etapa 16 del Tour de Francia en contrarreloj
        Remco Evenepoel gana etapa 16 del Tour de Francia en contrarreloj

        Remco Evenepoel gana etapa 16 del Tour de Francia en contrarreloj

        SLP

        AP

        Florian Lipowitz sufrió una caída grave y fue trasladado al hospital tras la etapa 16 del Tour.

        Brandon McNulty enfrentó agresión vial previo a contrarreloj del Tour
        Brandon McNulty enfrentó agresión vial previo a contrarreloj del Tour

        Brandon McNulty enfrentó agresión vial previo a contrarreloj del Tour

        SLP

        AP

        El conductor, miembro del público, detuvo su vehículo y chocó contra McNulty, sin causar heridas.

        ¡Alé Fransuá, Alé Memé!: Ochoa anuncia retiro con emotivo video
        ¡Alé Fransuá, Alé Memé!: Ochoa anuncia retiro con emotivo video

        "¡Alé Fransuá, Alé Memé!": Ochoa anuncia retiro con emotivo video

        SLP

        El Universal

        El portero mexicano cierra una trayectoria de más de 20 años de títulos y récords