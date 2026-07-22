Torero potosino triunfa en Hidalgo

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El matador potosino José Sainz tuvo una actuación destacada durante la corrida mixta de feria celebrada en la plaza de toros de Presas, Hidalgo, donde logró cortar dos orejas y salir entre los triunfadores de una tarde que registró lleno en los tendidos.

El festejo se desarrolló en una tarde nublada y contó con toros de la ganadería Huichapan, los cuales fueron correctos en presentación y ofrecieron, en términos generales, buen juego para los actuantes. José Sainz aprovechó las condiciones de su lote para cuajar una labor que conectó con el público hidalguense, obteniendo como recompensa las dos orejas tras una actuación sólida y efectiva.

La corrida también dejó resultados positivos para el resto del cartel. El rejoneador Jorge González cortó dos orejas, mientras que Emmanuel Cuenca también obtuvo dos apéndices, completando así una tarde triunfal para los matadores participantes. Por su parte, el novillero Abraham Guerrero, encargado de cerrar el festejo, fue ovacionado por el público al término de su actuación.

Con este resultado, José Sainz suma un nuevo triunfo en su temporada y reafirma el buen momento que atraviesa dentro de los ruedos, dejando una grata impresión entre la afición reunida en Presas, Hidalgo.

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