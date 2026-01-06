Toros Neza tendrán su propia serie sobre su historia

En la Liga MX han existido grandes equipos, pero ninguno como Toros Neza, un club que, pese a su corta estancia en Primera División, dejó una huella imborrable gracias a su estilo irreverente.

La institución con sede en Nezahualcóyotl, fundada en 1991, presentó en cada ocasión que salió a la cancha un estilo aguerrido y vistoso, acompañado de excentricidades como el uso de máscaras, peinados extravagantes y celebraciones fuera de lo común.

Durante la década de los noventa, Toros Neza se consolidó como un conjunto que desafiaba las normas tradicionales y estuvo muy cerca de coronar su historia en 1997, año en el que, con un cuadro plagado de jugadores llenos de entrega, disputó el campeonato ante Chivas.

Con estrellas de la talla de Antonio "Turco" Mohamed, Miguel "Piojo" Herrera y Bebeto, el equipo terminó su historia en 2002 y dejó en la memoria de los seguidores grandes momentos que aún hoy son recordados.

El legado del equipo del Estado de México contará en 2026 con un homenaje, tras anunciarse la creación de una serie para recordar sus mejores momentos, la cual incluirá relatos y anécdotas de parte de los jugadores.

La plataforma encargada será Vix, que estrenará el próximo 9 de enero y provocará gran emoción en los seguidores, quienes esperan revivir la época en la que todo era distinto en la Liga MX.