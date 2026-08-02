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Toros San Luis subcampeón

Sobresalen en el Festival Nacional Infantil y Juvenil de Voleibol

Por Romario Ventura

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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Toros San Luis subcampeón
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      El Club Toros San Luis Amarillo de la categoría "A" 09-10 tuvo una sobresaliente actuación en el Festival Nacional Infantil y Juvenil de Voleibol, celebrado en la ciudad de León, Guanajuato, al proclamarse subcampeón nacional en la categoría "A" femenil, consolidándose como uno de los equipos más destacados del certamen.

      La competencia reunió a más de 250 equipos provenientes de diferentes estados del país, convirtiéndose en uno de los eventos más importantes del voleibol formativo en México. En este escenario, el representativo potosino demostró un alto nivel competitivo, disciplina y trabajo en equipo para abrirse paso hasta la gran final y quedarse con la medalla de plata.

      El logro fue posible gracias al esfuerzo conjunto de las jugadoras Ema Dessire Chavarría Hernández, María José Fernández Hernández, Ivanna Maldonado Manzo, Daniela Arantxa Calderón Beltrán, María José Artolozaga Cervantes, Sofía Juárez Limón, María José Hernández Macías, Evelyn Martínez Pérez, Regina García Arriaga, Paloma González Linares, Valentina Plascencia Palomo, Ileana Aline Patiño Martínez y Alison Alexa Cortez Monsiváis, quienes representaron con orgullo a San Luis Potosí.

      El equipo contó con la dirección técnica del entrenador Obeth Morales, quien encabezó la preparación del conjunto durante el torneo y fue pieza fundamental para alcanzar este importante resultado a nivel nacional.

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      Con este subcampeonato, Toros San Luis Amarillo reafirma el crecimiento del voleibol potosino y el trabajo que se realiza en las categorías de formación, dejando en alto el nombre de San Luis Potosí en una competencia que reunió a los mejores equipos infantiles y juveniles del país.

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