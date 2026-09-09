Tri Sub-20 cae ante Polonia

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México.- México tuvo el corazón, las piernas y el ímpetu, pero le faltó lo más importante: contundencia. La Selección Mexicana Sub-20 Femenil cayó 2-1 ante Polonia, en un partido donde las tricolores nunca dejaron de correr y pelear, pero sus errores los pagaron caro.

El arranque del partido (que debían ganar para no complicarse la clasificación a Octavos de Final) fue alentador. Apenas al 5´, la presión mexicana provocó un balón largo que terminó por complicar a la defensa polaca. Noemí Villalobos apareció en la jugada y, tras un mal despeje polaco, la pelota techó a la arquera Martyna Bartczak para convertirse en el 1-0 mexicano.

Sin embargo, la alegría duró poco. Al 9´, Oliwia Zwiazek aprovechó el primer error mexicano en los linderos del área y sacó un disparo que Camila Vázquez alcanzó a rozar, pero no pudo evitar el empate de las anfitrionas.

Aunque si hubo una jugadora que generó peligro para el Tri fue Montse Saldívar. La atacante apareció una y otra vez con desmarques, presión y velocidad. Al 27´ estuvo cerca de devolverle la ventaja al Tricolor con un zurdazo que exigió una gran intervención de la portera polaca, y antes del descanso volvió a aparecer, esta vez desde la línea de fondo, aunque nuevamente se encontró con la guardameta.

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En el segundo tiempo, al 52´, Michel Fong sacó un disparo desde fuera del área que rozó el gol después de un ligero desvío de la arquera.

Y al final, tanto esfuerzo no encontró recompensa. Al 74´, Ashlee Mora cometió una falta innecesaria dentro del área. El VAR revisó la acción y confirmó el penalti. La capitana polaca, Witek, tomó la responsabilidad y engañó a Camila Vázquez para poner el 2-1.

México buscó hasta el último suspiro, pero el entusiasmo no alcanzó para rescatar el partido.

Ahora, el margen de error prácticamente desapareció. México tendrá que vencer a Argentina en la última jornada del Grupo A y esperar que las cuentas le permitan avanzar a los Octavos de final.