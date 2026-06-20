Túnez-Japón será conmemorativo

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El Estadio Monterrey será escenario de un momento histórico este sábado, cuando se dispute el partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA. El encuentro enfrentará a las selecciones de Túnez y Japón, correspondiente a la segunda jornada del Grupo F de la fase de grupos, programado para las 22:00 horas.

Previo al compromiso, los directores técnicos de ambas selecciones comparecieron ante los medios de comunicación para compartir sus impresiones de cara a un duelo que, además de su importancia deportiva, quedará marcado por su significado histórico.

Del lado de Túnez, el francés Hervé Renard vivirá su debut oficial al frente del conjunto africano, luego de asumir el cargo en plena competencia tras la destitución de Sabri Lamouchi, quien dejó el banquillo después de la derrota por 5-1 frente a Suecia.

Renard aseguró que encontró un plantel comprometido y consciente de la responsabilidad que implica este compromiso.

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"Me estoy encontrando un grupo de jugadores muy atentos, en este segundo partido se tiene que ganar y somos conscientes de lo que tendremos que aportar de más para tener un gran partido. Todos saben los esfuerzos adicionales que habrá que realizar contra los japoneses", señaló el estratega francés.

Por su parte, el director técnico de Japón, Hajime Moriyasu, destacó el significado de formar parte de un acontecimiento histórico para el futbol mundial y expresó su deseo de ofrecer un espectáculo a la altura de la ocasión.

"Es un gran honor poder jugar el partido mil en la historia de los Mundiales. Vamos a jugarlo en Monterrey. Me siento feliz de poder disputar un partido así. El partido mil de la Copa del Mundo es un evento importante y me siento muy afortunado de que el mundo entero pueda ver el enfrentamiento entre Japón y Túnez. Espero que mañana podamos ofrecer un partido digno", comentó el estratega japonés.