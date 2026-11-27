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PACHUCA.- Con una brillante actuación de Oussama Idrissi, autor de dos golazos en la segunda mitad antes de ser expulsado, Pachuca remontó para derrotar 2-1 a Chivas el jueves en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga MX.

El atacante marroquí emparejó las acciones a los 48 minutos tras conducir hasta los linderos del área y definir con un certero disparo bombeado tras notar adelantado al guardameta Raúl Rangel.

Ya en el tiempo de compensación, Idrissi firmó el doblete del triunfo por medio de un potente remate con efecto desde fuera del área que se incrustó en la horquilla. Durante su celebración dirigiéndose a la banca rival, recibió su segunda tarjeta amarilla y la roja, por lo que además se perderá el choque de vuelta del próximo domingo en Guadalajara.

El "Rebaño Sagrado" había tomado la delantera a los seis minutos mediante un autogol del zaguero Eduardo Bauermann, quien desvió un centro enviado desde el costado derecho.

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Los Tuzos parecieron igualar cerca del descanso tras un gol en propia puerta de Daniel Aguirre. Sin embargo, la anotación fue anulada por el VAR debido a una falta previa. La eliminatoria se resolverá este fin de semana en el Estadio Akron, donde Chivas, como líder general, necesitará ganar por cualquier marcador para sellar su pase a las semifinales.

Pachuca aseguró la ventaja mínima en un cotejo donde Rangel salvó en repetidas ocasiones a la visita, atajando disparos clave del propio Idrissi y de Salomón Rondón. No obstante, el arquero del Guadalajara volvió a quedar descolocado en la última anotación, sin alcanzar a desviar el balón.