Uruguay, Paraguay y Argentina podrían tener fase de grupos en Mundial 2030

NUEVA YORK (AP) — Sudamérica quiere más para la Copa Mundial 2030.

Después de haber propuesto ampliar ese torneo a 64 selecciones, la CONMEBOL ambiciona que Uruguay, Paraguay y Argentina puedan tener una fase de grupos completa en la primera ronda, en vez de albergar un partido cada uno en el inicio del certamen antes de que se traslade en su totalidad a España, Portugal y Marruecos.

El deseo fue plasmado el martes por Alejandro Domínguez, el presidente del ente rector del fútbol sudamericano, durante una reunión con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA.

El encuentro se realizó en las oficinas de la FIFA en Nueva York, en el marco de la semana que se realiza la asamblea general de las Naciones Unidas. Al mismo acudieron los presidentes de Uruguay y Paraguay, Yamandú Orsi y Santiago Peña, respectivamente. El presidente argentino, Javier Milei, no participó.

"En la medida que nos aproximamos a la fecha magnificamos de que no puede pasar como un evento más, no puede ser un Mundial igual", dijo Domínguez en la reunión, de acuerdo con un video que divulgó en su cuenta de Instagram.

"Vemos que esta es una oportunidad en 100 años de poder tener una fase de grupos que se juegue en la República Oriental del Uruguay, que se juegue en la Argentina y que también se juegue en el Paraguay", añadió.

No trascendió de inmediato una respuesta oficial de la FIFA al planteamiento sudamericano. La decisión de expandir el Mundial tendría que ser aprobada por el Consejo de la FIFA, que tiene prevista una reunión el próximo mes en Zúrich y ese es un tema que no está en la agenda.

La CONMEBOL oficializó en abril de este año su propuesta de ampliar a 64 equipos el Mundial 2030. Un mes después, durante el Congreso ordinario de la FIFA en Paraguay, Infantino calificó de "buena idea" ampliar el torneo.

El presidente de la UEFA, Aleksandar Ceferin, se mostró en contra al afirmar que "no es una buena idea ni para el Mundial, ni para nuestras eliminatorias".

La cita de 2030, en la que se celebrará el centenario de la competencia, será la edición más abarcadora, con seis naciones anfitrionas en tres continentes, algo inédito. Uruguay, el primer país anfitrión en 1930, Paraguay y Argentina por Sudamérica; España y Portugal por Europa y Marruecos por África.

El primer torneo de 48 equipos se jugará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

Expandirse a 64 equipos probablemente garantizaría a los diez países miembros de CONMEBOL un lugar en un torneo más amplio. Venezuela es el único de sus representantes que nunca se ha clasificado para un Mundial masculino.

"Quiero que pongamos toda nuestra creatividad, seamos participativos, y quiero que el mundo sea parte de esa fiesta", dijo Domínguez esta semana. "En esa fiesta nadie tiene que quedar afuera".