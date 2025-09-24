Ganan Cordero y Hdz. el Rally Patrio

La edición No. 46 del Rally Patrio, sexta fecha de la temporada 2025 del Campeonato Mexicano de Rallies presentado por Subaru, se corrió este sábado con un recorrido vibrante que incluyó los exigentes tramos de Mil Cumbres y el imponente escenario del Centro Histórico de Morelia.

El triunfo absoluto fue para el potosino Ricardo Cordero, del equipo GHR Motorsport, quien junto a su navegante michoacano Marco Hernández se adueñó de la primera posición, reafirmando su experiencia y solidez en el certamen nacional.

La segunda plaza correspondió al joven piloto de LUMA Motorsport, Char García, acompañado por Lalo Solís, quienes mostraron velocidad y consistencia en cada tramo. El podio lo completó la dupla de Francisco Name y Armando Zapata, representantes del Qualitas Subaru Rally Team, tras un cierre de alto nivel que emocionó a los aficionados reunidos en la capital michoacana.

En la cuarta posición finalizaron Óscar Uribe y Diego Rivas, del equipo Vp Garage, mientras que el Top 5 fue completado por el argentino Gonzalo Quinteros junto a July Castañón. De las 33 tripulaciones que tomaron la salida, únicamente 24 lograron completar el exigente recorrido, lo que confirmó la dureza y el prestigio de la competencia.

Con esta victoria, Cordero y Hernández suman un resultado clave de cara a la recta final del campeonato, dejando todo por definirse en la última fecha del calendario, donde se espera un duelo directo con la dupla de LUMA Motorsport por el título de la temporada 2025.