Valtteri Bottas se rinde ante "Checo", su dupla en Cadillac de la F1
El piloto finlandés comentó avances en el desarrollo del nuevo monoplaza para la temporada 2026.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- ParaCadillac , es de suma importancia dejar buenas sensaciones en su primera temporada
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
en la Fórmula 1. Es por ello que la escudería optó por dos pilotos que ya conocen la exigencia del circuito: Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez.
Tanto el finlandés como el mexicano poseen amplia experiencia en el automovilismo. Ambos han acariciado el título, lo que los convierte en una de las duplas más interesantes para esta temporada.
Recientemente, fue Bottas quien habló sobre las expectativas de la nueva escudaría estadounidense dentro del máximo circuito, además de elogiar a su compañero, ex de Red Bull Racing.
¿Qué dijo Valtteri Bottas sobre 'Checo' Pérez?
"Es genial trabajar con 'Checo'. Tiene muchísima experiencia en diferentes equipos. Es muy fácil colaborar con alguien como él", comentó el piloto finlandés.
En seguida, anticipó una buena dupla para esta temporada: "'Checo' es un tipo estupendo con el que trabajar y creo que formaremos un buen equipo", sentenció el exconductor de Mercedes.
Finalmente, se tomó un tiempo para opinar sobre los nuevos monoplazas que ocuparán este año.
"Conseguimos que el coche funcionara bien. Dimos muchas vueltas, aunque, por supuesto, tuvimos algunos problemas que todavía estamos solucionando. Sin embargo, estamos progresando cada día como equipo y consiguiendo un coche más rápido", concluyó.
no te pierdas estas noticias
Valtteri Bottas se rinde ante "Checo", su dupla en Cadillac de la F1
SLP
El Universal
El piloto finlandés comentó avances en el desarrollo del nuevo monoplaza para la temporada 2026.
Horario y dónde ver los partidos de la J6 de Liga MX
SLP
El Universal
Santos Laguna y Mazatlán luchan por sumar puntos en el fondo de la clasificación.
"La Hormiga" revela qué fue lo que hizo después de ganarle al América
SLP
El Universal
Tras el partido, 'La Hormiga' sorprendió al decir que jugaría FIFA con su hermano en casa.