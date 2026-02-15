Valtteri Bottas se rinde ante "Checo", su dupla en Cadillac de la F1

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Para

, es de suma importancia dejar buenas sensaciones en su

en la. Es por ello que la escudería optó por dos pilotos que ya conocen la exigencia del circuito:Tanto el finlandés como el mexicano poseenen el automovilismo. Ambos han acariciado el título, lo que los convierte en una de las duplas más interesantes para esta temporada.Recientemente, fuequien habló sobre lasde la nueva escudaría estadounidense dentro del máximo circuito, además de elogiar a su compañero, ex de Red Bull Racing.¿Qué dijosobre 'Checo' Pérez?"Es genial trabajar con 'Checo'. Tiene muchísimaen diferentes equipos. Es muy fácil colaborar con alguien como él", comentó el piloto finlandés.En seguida, anticipó unapara esta temporada: "'Checo' es un tipo estupendo con el que trabajar y creo que formaremos un", sentenció el exconductor de Mercedes.Finalmente, se tomó un tiempo para opinar sobre losque ocuparán este año."Conseguimos que el coche funcionara bien. Dimos muchas vueltas, aunque, por supuesto, tuvimos algunosque todavía estamos solucionando. Sin embargo, estamoscada día como equipo y consiguiendo un coche más rápido", concluyó.