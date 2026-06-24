Vargas da triunfo a Medias Blancas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CHICAGO.- El cubano Miguel Vargas conectó un jonrón para tomar la delantera en la sexta entrada, Sean Burke ponchó a seis en 6 1/3 innings, y los Medias Blancas de Chicago se adueñaron en solitario del primer lugar de la Central de la Liga Americana el martes por la noche con una victoria de 2-1 sobre los Guardianes de Cleveland.

Burke (5-4) permitió una carrera con seis hits y una base por bolas para imponerse en el duelo ante el abridor de los Guardianes, Parker Messick. Sean Newcomb lanzó 2 2/3 innings sin permitir carrera como relevista para conseguir su segundo salvamento.

Los Medias Blancas tienen marca de 22-4 en sus últimos 26 juegos en casa, 11-1 contra la Central de la Liga Americana como locales y han ganado nueve series consecutivas en casa. Sus 16 triunfos por una carrera son la mayor cantidad en las Grandes Ligas.

Messick (7-4) ponchó a 10, la mayor cifra de su carrera, en 7 2/3 innings, otorgó una base por bolas y permitió dos carreras con apenas tres hits.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El novato de los Guardianes Kahlil Watson conectó el primer jonrón de su carrera ante Burke en la quinta, un batazo de 373 pies hacia el jardín derecho para empatar 1-1, una semana después de debutar en las Grandes Ligas.