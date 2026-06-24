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Vargas da triunfo a Medias Blancas

Por AP

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Vargas da triunfo a Medias Blancas
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      CHICAGO.- El cubano Miguel Vargas conectó un jonrón para tomar la delantera en la sexta entrada, Sean Burke ponchó a seis en 6 1/3 innings, y los Medias Blancas de Chicago se adueñaron en solitario del primer lugar de la Central de la Liga Americana el martes por la noche con una victoria de 2-1 sobre los Guardianes de Cleveland.

      Burke (5-4) permitió una carrera con seis hits y una base por bolas para imponerse en el duelo ante el abridor de los Guardianes, Parker Messick. Sean Newcomb lanzó 2 2/3 innings sin permitir carrera como relevista para conseguir su segundo salvamento.

      Los Medias Blancas tienen marca de 22-4 en sus últimos 26 juegos en casa, 11-1 contra la Central de la Liga Americana como locales y han ganado nueve series consecutivas en casa. Sus 16 triunfos por una carrera son la mayor cantidad en las Grandes Ligas.

      Messick (7-4) ponchó a 10, la mayor cifra de su carrera, en 7 2/3 innings, otorgó una base por bolas y permitió dos carreras con apenas tres hits.

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      El novato de los Guardianes Kahlil Watson conectó el primer jonrón de su carrera ante Burke en la quinta, un batazo de 373 pies hacia el jardín derecho para empatar 1-1, una semana después de debutar en las Grandes Ligas.

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