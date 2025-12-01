logo pulso
Verstappen gana en Qatar y cierra lucha por título en F1

El tetracampeón del mundo se acerca al ´gran milagro´ en la historia

Por El Universal

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
México.- El tetracampeón del mundo, Max Verstappen, impuso su ley y conquistó el Gran Premio de Qatar y mantiene al rojo vivo la lucha por el campeonato mundial de pilotos con Oscar Piastri y Lando Norris, que terminaron en segundo y cuarto lugar, respectivamente.

El piloto de Red Bull supo aprovechar una llamada a tiempo a pits para firmar su séptima victoria de la temporada y la número 70 en su carrera. Así, Verstappen alcanzó los 396 puntos para ubicarse en el segundo lugar de la tabla, a 12 de distancia de Lando Norris. Superó a Piastri, que está con 392 puntos.

El podio lo completó Carlos Sainz, quien tuvo un gran arranque y se llevó los reflectores del podio por segunda vez en el año.

La temporada se define la semana que viene con el Gran Premio de Abu Dhabi.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LA LUCHA POR EL CAMPEONATO DE PILOTOS

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Qatar y en una nueva exhibición de su talento, el neerlandés Max Verstappen se quedó con el primer lugar, por encima de Oscar Piastri y Carlos Sainz, quienes completaron el podio, dejando la lucha por el campeonato de pilotos de la F1 al rojo vivo.

En el cuarto lugar se ubicó Lando Norris, quien se mantiene en la cima, pero no tiene asegurado el campeonato, que se definirá en la última carrera del año.

¿QUÉ NECESITA CADA PILOTO PARA SER CAMPEÓN?

En la última carrera del año, en el Gran Premio de Abu Dhabi, se definirá al nuevo campeón.

Si Verstappen quiere ser campeón del mundo una vez más, debe quedar en primer lugar y Norris en cuarto, quinto o peor.

Si Piastri quiere ser campeón, le sirve ganar en Abu Dhabi y que Verstappen quede en segundo lugar y Norris en sexto.

Norris tiene más escenarios a su favor, ya que, entrando al podio, sin importar quién gane, tiene asegurado el título. Incluso como cuarto, quinto y sexto lugar tiene posibilidades de llevarse el campeonato.

