Video | Mexicana Lizbeth Ovalle gana el Premio FIFA al Mejor Gol

Es la primera vez que México recibe este galardón

Por El Universal

Diciembre 16, 2025 09:26 a.m.
Video | Mexicana Lizbeth Ovalle gana el Premio FIFA al Mejor Gol

El futbol mexicano femenil ha pisado fuete en el escenario internacional, esta vez gracias a Lizbeth Ovalle, exjugadora de los Tigres. Pues la jugadora fue premiada con el Premio Marta y además, es la primera vez en México, ya sea varonil o femenil, que se recibe este galardón al mejor gol del año.
Su candidatura se anunció desde mediados de noviembre a los Premios The Best de la FIFA, y fue cuando el nombre de 'La Maga' tomó fuerza. Fue por fin este martes 16 de diciembre cuando el organismo internacional anunció que la jugadora mexicana era acreedora al premio.


- ¿Cómo fue el gol por el cual Lizbeth Ovalle?
Fue en el Clausura 2025, en la Jornada 10, que el tanto de Ovalle ante Chivas le dio la vuelta al mundo. Después de un centro de Jenni Hermoso, la "Maga" se lanzó hacia al frente y aunque el balón le quedó a la espalda, contactó con el talón en una especie de "escorpión", aunque no dio la maroma por completo.
"Solo intenté golpear el balón para dar un centro, quien sabe cómo lo hice", declaró Ovalle en aquella ocasión, luego del compromiso. El gol rápidamente se hizo viral en redes sociales y recibió el apodo de "Camaroncín", mismo que la propia Liga MX Femenil y Tigres replicaron.

