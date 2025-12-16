Alstom gana licitación para construir 47 trenes de pasajeros

La empresa francesa Alstom ganó la licitación de la construcción de los 47 trenes de pasajeros con una oferta al gobierno federal de 20 mil 171 millones de pesos, con IVA incluido, de acuerdo con el acta del fallo de dicha licitación pública.

Además, tuvo una oferta inferior a la de 24 mil 366 millones de pesos que la firma española CAF ofreció.

No obstante, la evaluación técnica Alstom tuvo una oferta menor en la que reunió 48.78 puntos de 65 posibles, mientras que CAF tuvo 52.32 unidades.

La empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive tuvo una propuesta técnica de 41.43 puntos.

Por otro lado, en la licitación para la Adquisición de 47 trenes DMU de pasajeros equipados con ERTMS, que incluya: puesta en servicio, mantenimiento y equipamiento de talleres, para los tramos de México - Querétaro, Querétaro - Irapuato Y Saltillo - Nuevo Laredo, el gobierno dio prioridad a lo técnico.

En el aspecto económico, Alstom tuvo 35 puntos de los 35 posibles por tener una menor oferta económica.

Estos trenes de pasajeros responden a los proyectos de transporte del gobierno de Claudia Sheinbaum, que atrajo del gobierno previo de Andrés Manuel López Obrador.