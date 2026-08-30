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Interapas interviene drenajes en tres barrios de la capital

Las obras se realizan en San Juan de Guadalupe, Santiago y Tequisquiapan; el organismo no informó plazos ni montos de inversión

Por Pulso Online

Agosto 30, 2026 01:11 p.m.
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Interapas interviene drenajes en tres barrios de la capital
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      El Interapas realiza tres obras de rehabilitación de drenaje en los barrios de San Juan de Guadalupe, Santiago y Tequisquiapan, informó el organismo operador mediante un comunicado.

      En San Juan de Guadalupe se sustituyen 100 metros de la red sanitaria en la calle Escandón, entre Servando Canales y Salvador Nava. De acuerdo con Interapas, la intervención da continuidad a trabajos efectuados previamente en Pedro Vallejo y Juan Zarco.

      En el barrio de Santiago, las labores abarcan 60 metros lineales de drenaje en Pedro Montoya, entre la avenida Damián Carmona y Miguel Hidalgo.

      La tercera obra se desarrolla en la calle Avanzada, entre Agustín Vera y Zapata, en el barrio de Tequisquiapan. El organismo indicó que el adoquín será retirado y reinstalado al concluir los trabajos para conservar la imagen urbana de la zona.

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      Interapas señaló que las tres intervenciones forman parte de sus paquetes prioritarios de renovación sanitaria. El comunicado no especificó la extensión de la obra en Tequisquiapan, los montos de inversión ni las fechas previstas para concluir los trabajos.

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