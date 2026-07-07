Argentina vence 3-2 a Egipto y avanza a cuartos del Mundial

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La Albiceleste perdía 2-0 ante Egipto con 11 minutos del tiempo reglamentario por jugarse el martes, y el campeón defensor se levantó para conseguir una electrizante victoria 3-2 ante Egipto que le instaló en los cuartos de final.

"Es un grupo fenomenal, que nunca se da por vencido", dijo Enzo Fernández, autor del gol del triunfo en el tiempo añadido. "Siempre estamos juntos".

Argentina jugará contra Suiza o Colombia en la próxima ronda el sábado en Kansas City, Missouri.

Messi, que rompió en llanto tras el silbatazo final, marcó su octavo gol del torneo y el 21 de su trayectoria mundialista con un zurdazo a los 83 minutos para igualar el marcador 2-2.

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Fernández anotó el gol del triunfo con un cabezazo en el segundo minuto añadido para completar una de las grandes remontadas de la historia de los mundiales. Otro cabeza de Cristian Romero puso en marcha la reacción argentina a los 79 minutos.

"Al final pasaron cuatro años de Qatar y venimos a disfrutar otro Mundial más y queremos ganarlo nuevamente. Vamos en busca de eso", dijo Fernández.

Argentina estaba contra las cuerdas al quedar abajo 2-0 tras los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico a los 15 y 67 minutos, respectivamente, en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Pero Argentina sacó toda la estirpe de sus tres estrellas en la camiseta y labró una memorable remontada con dos goles en un lapso de cuatro minutos que revivieron su ilusión de seguir en el trono.

El tercer gol de la tarde llegó tras un cambio de frente de Julián Álvarez a Lautaro Martínez, de derecha a izquierda. Lautaro aguantó el balón y colgó el centro que Fernández cabeceó hacia el segundo palo tras saltar a las espaldas del centro egipcio Yasser Ibrahim.

Instantes después a la jugada del gol, el mediocampista Leandro Paredes, como último hombre, salvó a Argentina ante un contragolpe egipcio, haciendo un quite con la pierna derecha ante el avance del delantero Omar Marmoush.

Messi, quien rompió a llorar tras el silbatazo final y alzado en brazos por sus compañeros, había malogrado un penal en el primer tiempo, atajado por el arquero egipcio Mostafa Shobeir. El capitán de 39 años también estrelló un tiro libre al poste con Argentina perdiendo 1-0.

"Volvimos a sufrir muchísimo, pero este Mundial es así, todos los partidos se están dando de la misma manera", dijo. "Fue un alivio para todos por como se dio el partido. No es fácil levantar el 2-0, pero este grupo no baja los brazos nunca... "s una locura lo que hizo el equipo hoy en esta eliminatoria".

Después de sufrir lo indecible para someter 3-2 a Cabo Verde en una prórroga en los dieciseisavos de final, Argentina caminó sobre la cornisa contra otro oponente de África que había hecho historia en Norteamérica al avanzar a los octavos de final por primera vez.

"Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano", dijo el seleccionador Lionel Scaloni.

Argentina sigue en carrera por convertirse en la primera selección que encadena títulos desde la Brasil de Pelé en 1958 y 1962.

Durante gran parte del partido, todo parecía que sería una dolorosa eliminación para Messi, en lo que sería el último de sus seis mundiales.

Egipto tomó una sorpresiva ventaja a los 15 minutos, cuando Ibrahim se anticipó en el salto a Lisandro Martínez para conectar de cabeza el centro de Marwan Attia y enviar el balón al ángulo inferior, dejando estático al arquero Emiliano Martínez.

Argentina recibió rápidamente la oportunidad de empatar cuando Haissem Hassan derribó a Nicolás Tagliafico por el costado izquierdo del área instantes después. El árbitro francés François Letexier señaló el punto penal y Messi se dispuso a cobrar, con una multitud expectante aguardando el gol.

Shobeir tenía otra intención: se lanzó a su izquierda para amansar el disparo, en el segundo penal fallado por Messi en el torneo, después de que también errara desde los 11 pasos contra Austria en la fase de grupos.

Pese a ser el máximo goleador histórico en los mundiales, Messi ahora ha fallado cuatro de ocho penales que ha ejecutado en la copa.

Después de que Messi estrellara el balón en el poste más tarde en el primer tiempo, Shobeir se prodigó con otra gran atajada para repeler un remate a quemarropa de Julián Álvarez.

Egipto celebró haber duplicado su ventaja en el segundo tiempo cuando Zico culminó un contragolpe. Pero los festejos desenfrenados se interrumpieron cuando, tras la revisión en video, se confirmó una falta previa en la acción sobre Lisandro Martínez y el gol fue anulado.

Ese segundo gol para Egipto sí llegó a los 67 tras un contragolpe similar, y esta vez el remate de Zico contó. Pero no alcanzó ante el arreón argentino.

Argentina no es ajena a partidos heroicos en los mundiales.

—El triunfo 3-1 ante Holanda en una prórroga en la final de 1978 para conquistar en Buenos Aires su primer título.

—La victoria 3-2 sobre Alemania Occidental en la final de 1986 en México.

—El empate 3-3 y la posterior victoria en penales contra Francia para consagrarse en Qatar hace cuatro años.

Lautaro resumió la gesta como "sin dudas el partido mas lindo de la selección, en lo personal también".

"Increíble lo de este equipo no se rinde", dijo el artillero. "El entrenador nos dijo hasta el final con lo que tengamos. Al final de tanto buscar y buscar, el arco se abrió y fue un alivio. Va a quedar en el recuerdo".