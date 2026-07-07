Wimbledon mantiene tradición de fila para entradas en Londres

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LONDRES (AP) — Puede que no sorprenda que el torneo de tenis de Grand Slam más antiguo tenga un proceso algo anticuado cuando se trata de conseguir entradas.

Wimbledon es uno de los pocos grandes eventos deportivos en los que los aficionados pueden conseguir entradas en persona el mismo día del partido. Pero hacerlo requiere mucha paciencia y muchas horas de espera en la fila.

La tradición se ha vuelto tan famosa que se la conoce simplemente como "The Queue" (La Cola). Los aficionados con esperanzas incluso llegan a acampar en la fila durante la noche con la ilusión de asegurarse uno de los primeros lugares que podrían dar acceso a la Pista Central.

Al llegar a The Queue, te entregan una tarjeta con un número que indica tu lugar en la fila. Este año, algunos aficionados han informado que esperaron hasta siete horas antes de entrar al recinto, llegando tan temprano como a las 4 de la mañana para conseguir un lugar en la fila.

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Los aficionados dicen que las multitudes se sienten más grandes este año en comparación con ediciones recientes, pero los funcionarios señalan que las cifras de 2026 reflejan las de 2018 y 2019.

"La cola estaba creciendo hasta el COVID, luego tuvimos dos años sin cola", explicó James Mendelssohn, jefe de acomodadores de Wimbledon. "Se ha ido llenando más cada año desde el COVID, así que ahora estamos más o menos de vuelta a las cifras previas al COVID".

Quienes deciden hacer la cola llegan preparados con agua, bocadillos, juegos, libros, paraguas, protector solar y mantas. Todo lo que se necesita para un largo día de espera al aire libre, haga el tiempo que haga.

"(Nosotros) trajimos mucha comida", contó Sebastian Wooff. "Hicimos algunos sándwiches, congelamos unas cervezas durante la noche para que se mantuvieran frías; definitivamente hagan eso".

Para quienes están dispuestos a desafiar el calor y las multitudes, The Queue es una tradición muy apreciada.

"Creo que hacer la cola es parte de la experiencia de Wimbledon, una especie de rito de paso", comentó Alex Conrad, que hizo la cola por primera vez. "Puedes charlar con la gente a tu alrededor, reírte con tus amigos mientras todavía estás un poco aturdido a esas horas tempranas. Diría que la cola definitivamente valió la espera, al menos para mí".

Incluso los jugadores reconocen cuánto tiempo se dedica a esperar para verlos jugar.

"Algunos de ustedes pueden esperar muchas horas para siquiera vernos jugar; a veces días. Así que siempre trabajo duro y doy lo mejor de mí en la cancha", le dijo Coco Gauff al público en la Pista Central, tras su victoria en cuartos de final el martes. "Me da un poco más de motivación, sabiendo que tanta gente deja de lado su vida para verme jugar".

Solo hay unas 500 entradas disponibles para las principales canchas de exhibición del torneo: la Pista Central, la Pista 1 y la Pista 2, donde juegan todas las grandes figuras. Una vez que se agotan, a los aficionados se les ofrecen entradas generales, que les dan acceso al resto de las canchas, así como a la famosa Colina, donde pueden reunirse para ver los partidos en la pantalla gigante.

"(Los aficionados) saben que la cola funciona y que funciona bien", afirmó Mendelssohn. "Si vienes a la cola y entras, entrarás en el orden correcto".

"La gente confía en el sistema, sabe que funciona; es algo esencialmente inglés".

Por supuesto, no todos los que asisten a Wimbledon necesitan esperar en The Queue. Meses antes del torneo, se abre el sorteo público y quienes son seleccionados tienen la oportunidad de comprar entradas por adelantado.

Pero para muchos, The Queue es más que conseguir una entrada. Hace que el resultado final —cruzar las puertas, dar el primer sorbo a un Pimm's o el primer bocado de fresas con crema— se sienta como una recompensa.

"(Mi) parte favorita sería simplemente la anticipación de todo. Y creo que la espera hace que entrar al recinto de Wimbledon sea mucho más especial y emocionante porque has estado esperando tanto para entrar, en lugar de simplemente pasearte con una entrada desde el principio", manifestó Conrad.