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TURÍN.- Ben Shelton intentó avanzar hacia la red. Intentó quedarse atrás. Subió a la red tras el saque. Recurrió a acercarse en su segundo golpe.

Nada de eso fue suficiente en el intento del estadounidense por neutralizar a Alexander Zverev.

Zverev estuvo impecable con su servicio y quedó 7-0 en su carrera contra Shelton al imponerse el martes 6-2, 7-6 (4) en las Finales de la ATP, en una revancha de la final del Abierto de Estados Unidos.

El número uno del ranking lo cerró con un passing shot de derecha a la carrera en su primer punto de partido.

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"Tenía muy claro lo que quería hacer con esa pelota y fue perfecto", dijo Zverev.

El resultado le aseguró a Zverev un lugar en las semifinales del torneo de élite que cierra la temporada con los ocho mejores jugadores del año. Shelton quedó 1-1 y probablemente tendrá que ganar su último partido de grupo contra Rafael Jódar.

Más temprano, Arthur Fils se apuntó su primera victoria en las Finales al remontar ante el también debutante Jódar por 4-6, 6-2, 6-2.

Con la mira puesta en ganar las Finales por tercera vez, Zverev mejoró a 2-0 en esta edición tras vencer a Jódar en su debut.

En medio de reproches sobre cómo alcanzó el puesto número 1 del ranking tras las lesiones de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, Zverev ahora ha conseguido victorias consecutivas ante rivales del Top 10 por primera vez desde las Finales de 2024.