Exdirector de policía y dos personas más son localizados en Chiapas

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- El exdirector de la policía municipal del ayuntamiento de esta ciudad, Wenceslao Urbina Gutiérrez, de 51 años de edad, y dos acompañantes, que desaparecieron el pasado jueves entre las 14:00 y 16:30 horas, fueron localizados esta noche.

Fuentes oficiales informaron que Urbina Gutiérrez, Romelia Martina Guillén Constantino, de 39 años y Gabriel Audelino Hernández Pérez, de 53 años, todos originarios del municipio de Pantelhó, fueron hallados la noche del viernes, en una comunidad de la que se desconoce su nombre y ubicación.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas, que por la tarde del viernes abrió una carpeta de investigación por la desaparición del exfuncionario municipal y las otras dos personas, informó que ya se encuentran reunidas con sus familiares.

Explicó que un grupo multidisciplinario trabaja para confirmar que las tres personas no tengan lesiones físicas o problemas emocionales.

"Las personas fueron presentadas ante el fiscal del Ministerio Público para ser escuchadas en declaración ministerial, mismas que ya se encuentran con sus familiares, después de ser atendidos por un equipo multidisciplinario para verificar su estado físico y emocional", dio a conocer la dependencia.

El jueves, entre las 14:00 y 16:00 horas, las tres personas salieron de sus hogares, ubicados en las colonias El Carmen, El Campanario y otra más, de la que se desconoce su ubicación, para abordar un vehículo Nissan Centra 2023 con placas de Chiapas DNJ 552F, de color azul, que conducía el exdirector de la policía municipal de esta ciudad, pero ya no se supo más de ellos.

La Fiscalía de Chiapas no identificó la comunidad donde permanecían las tres personas ni explicó si sus captores pedían algún rescate para su liberación.

Tampoco abundó si la desaparición de las personas tiene que ver con el proceso electoral que se realizó el domingo pasado, en Pantelhó, municipio de donde son originarias las tres personas.

Otras fuentes han informado que las tres personas permanecían retenidos en una comunidad de Teopisca.