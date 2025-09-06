logo pulso
Inglaterra busca otra goleada ante Andorra en las Eliminatorias 2026

Los ´Tres Leones´ reciben este sábado en Villa Park a la selección andorrana, con la misión de mantener el invicto

Por El Universal

Septiembre 06, 2025 08:53 a.m.
A
Inglaterra busca otra goleada ante Andorra en las Eliminatorias 2026

Este sábado la selección de Inglaterra recibirá en el Villa Park a su símil de Andorra, en un partido correspondiente a la jornada 5 de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde los dirigidos de Thomas Tuchel parten como los grandes favoritos para tener una jornada para ganar, gustar y golear.

Actualmente, los 'Tres Leones' ocupan la cima del grupo K con 9 puntos en 3 partidos disputados, siendo así, junto a Serbia, las únicas selecciones invictas del grupo. Por el otro lado, la selección de Andorra perdió los 4 partidos que jugó hasta ahora.

Rumbo a la justa mundialista que tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá, los ingleses buscan continuar con su dominio y su futbol agresivo y protagonista.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Dónde ver en vivo Inglaterra vs Andorra?

Hora: 10:00 hrs.

Transmisión: Sky Sports, Izzi

