Porsche Cayenne EV estrenará carga inalámbrica

La carga inalámbrica ha hecho más prácticos los procesos para alimentar de energía a los dispositivos móviles, como lo puede ser un celular o una computadora.

Y es que esta tecnología nos libra de cables, suele ser "ultra rápida" y fácil de utilizar, pues solo se necesita colocar el dispositivo sobre una base para que comience a cargar.

Muy pronto dejará de ser exclusiva en los teléfonos, ya que Porsche acaba de adaptarla para uno de sus vehículos emblemáticos.

¿Cuál será el primer Porsche en tener un sistema de carga inalámbrica?

Muy pronto, Porsche estrenará una nueva generación del Cayenne EV, mismo que traerá innovaciones tecnológicas como el sistema de carga inalámbrica... ¡por primera vez en la historia!

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con el fabricante, su intención es facilitar el proceso de alimentación de energía en los autos eléctricos.

"La facilidad de uso, la utilidad para el día a día y la infraestructura de carga siguen siendo factores decisivos para la aceptación de la movilidad eléctrica", expresó Michael Steiner, miembro del Consejo de Dirección Porsche AG.

¿Cómo funcionará el sistema de carga inalámbrica de Porsche?

El sistema se compone por una placa base de 117 centímetros de largo por 78 de ancho, que se conectará a la red eléctrica.

Otro componente será el dispositivo de carga inalámbrica, con conexión wifi para recibir actualizaciones. Aunque para utilizarlo, los autos tendrán que integrar tecnología especial, y el pionero será el Cayenne EV 2026.

Este vehículo incluirá una placa wireless con bobina receptora, protegida contra piedras y condiciones atmosféricas. Para usarla, bastará estacionar el auto sobre la placa y bajarlo unos centímetros al suelo para iniciar la transferencia de energía.

Otra ventaja es que podrá utilizarse tanto en garajes como en plazas de estacionamiento al aire libre.

¿Por qué los sistemas de carga inalámbrica han cobrado popularidad?

Según un artículo de la empresa Instru Measure, la carga inalámbrica funciona mediante inducción electromagnética. Un campo magnético en una bobina induce fuerza en otra, permitiendo la transferencia de energía.

Porsche aplicará este mismo principio: sus bobinas estarán hechas de cobre y ferrita, e incluirán tecnología de banda ultra ancha para ubicar la posición óptima del auto sobre la placa.

Sin duda, el Cayenne EV 2026 marcará un antes y un después para la marca alemana y para la industria de autos eléctricos en general.