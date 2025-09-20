Alerta por desperfecto en mil 341 autos Mazda en México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó por el desperfecto en mil 341 vehículos Mazda. Por lo que revisarán vehículos modelos MX5 versión I Sport TM, MX5 versión I Grand Touring TA y MX5 versión 35 Aniversario TA, años 2024 a 2025.

En mil 345 unidades de estos autos, explicó la Profeco, la luz indicadora del Sistema de Control de Tracción (TCS)/Control de Estabilidad (DSC) no se ilumina al detectar cierta velocidad o deslizamiento, lo que podría ocasionar que el conductor no se percate de ello y sufra un accidente.

Ante ello, la empresa reemplazará el software del módulo DSC por uno actualizado, sin costo para las y los consumidores. Entre sus acciones, Mazda Motor de México enviará correos electrónicos a propietarios y propietarias, quienes podrán consultar si su automóvil es parte del llamado, en la liga https://www.mazda.mx/mi-mazda/programas-servicio, del sitio http://www.mazda.mx/

Como medios de contacto, la automotriz ha dispuesto el teléfono 800 01 62932, así como sus distribuidores autorizados. La campaña inició el 30 de junio de 2025 y su duración es indefinida. De acuerdo con Mazda Motor de México, hasta el lanzamiento de la alerta no tenía registro de vehículos afectados por el desperfecto.

"La Profeco vigilará el cumplimiento de la alerta y recuerda el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial", aseguró la dependencia en un comunicado.