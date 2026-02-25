Versa 2026 arranca motores en México

El nuevo Nissan Versa 2026 ya es una realidad en México. La armadora japonesa confirmó el inicio de su producción en la planta A1 de Aguascalientes, donde también se han ensamblado generaciones anteriores del sedán subcompacto.

Detalles confirmados sobre la producción y planta de ensamblaje

Desde su lanzamiento en 2011, el Versa ha superado el millón de unidades vendidas en el país, consolidándose como uno de los modelos más comercializados del mercado nacional. Con esta tercera generación, Nissan apuesta por mantener esa posición frente a una competencia cada vez más amplia.

La planta de Aguascalientes, donde se han producido más de ocho millones de unidades del Versa para México y exportación, continuará como sede de fabricación. En el complejo participan más de 4 mil 800 colaboradores y 104 proveedores locales, lo que refuerza la relevancia del modelo para la operación nacional de la marca, en un contexto internacional donde la compañía ha anunciado cierres de fábricas en otros países.

¿Qué cambia en el Versa 2026?

Aunque ya circulaban imágenes filtradas meses atrás, esta es la primera confirmación oficial del rediseño. El nuevo Versa adopta un lenguaje estético alineado con otros modelos globales de la marca, con rasgos que recuerdan al Nissan Murano.

Por ahora, Nissan no ha revelado imágenes del interior ni especificaciones técnicas. Sin embargo, se prevé que conserve el tren motriz actual, acompañado de mejoras en equipamiento y tecnología.

Con el arranque de producción ya en marcha, su lanzamiento comercial en México se anticipa en las próximas semanas. El Versa 2026 competirá directamente contra modelos como el MG 5, Geely Emgrand, Chevrolet Aveo, Kia K3 y Mazda2, en un segmento que se ha vuelto uno de los más disputados del mercado nacional.

La llegada del nuevo Versa marcará una etapa clave para uno de los sedanes más vendidos del país.