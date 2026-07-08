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Dos heridos, saldo de volcadura en el río Santiago

Un auto acabó con las llantas hacia arriba cerca del puente Carlo Magno

Por Redacción

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Dos heridos, saldo de volcadura en el río Santiago
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      Dos personas lesionadas, dejó como saldo la volcadura de un automóvil que circulaba por el río Santigo, cuando el conductor perdió el control del volante a la altura de la calle Carlo Magno, en la colonia Los Reyitos.

      De acuerdo con los hechos, cerca de la una y media de la mañana de este martes, el automóvil Nissan Platina color negro, se desplazaba por el río Santiago en dirección de Morales hacia la avenida Muñoz.

      Fue a la altura del puente Carlo Magno, en donde el conductor se descontrolí y de esta forma el auto se subió al área verde en donde finalmente volcó para terminar con las llantas hacia arriba .

      Ante este hecho, tanto el conductor como su acompañante resultaron lesionados y fueron atendidos por los paramédicos, que los trasladaron a un hospital para que recibieran la atención médica requerida.

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      Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, se desplazaron al sitio para tomar conocimiento del accidente y carro fue retirado mediante una grúa, presentaba daños materiales tanto en la carrocería como en los cristales.

      Se esperaba que el conductor pudiera llegar a un acuerdo en el lugar ya que no hubo daños a terceros, solamente los de su auto y las lesiones de él y su acompañante, para que el caso no pasara a mayores. 

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