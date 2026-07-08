Dos heridos, saldo de volcadura en el río Santiago

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Dos personas lesionadas, dejó como saldo la volcadura de un automóvil que circulaba por el río Santigo, cuando el conductor perdió el control del volante a la altura de la calle Carlo Magno, en la colonia Los Reyitos.

De acuerdo con los hechos, cerca de la una y media de la mañana de este martes, el automóvil Nissan Platina color negro, se desplazaba por el río Santiago en dirección de Morales hacia la avenida Muñoz.

Fue a la altura del puente Carlo Magno, en donde el conductor se descontrolí y de esta forma el auto se subió al área verde en donde finalmente volcó para terminar con las llantas hacia arriba .

Ante este hecho, tanto el conductor como su acompañante resultaron lesionados y fueron atendidos por los paramédicos, que los trasladaron a un hospital para que recibieran la atención médica requerida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, se desplazaron al sitio para tomar conocimiento del accidente y carro fue retirado mediante una grúa, presentaba daños materiales tanto en la carrocería como en los cristales.

Se esperaba que el conductor pudiera llegar a un acuerdo en el lugar ya que no hubo daños a terceros, solamente los de su auto y las lesiones de él y su acompañante, para que el caso no pasara a mayores.