logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Fotogalería

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

PRI recula, deja solo al PAN con denuncias

PRI advierte que prácticas políticas pueden afectar la democracia rumbo a la elección de 2027.

Por Ana Paula Vázquez

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
A
PRI recula, deja solo al PAN con denuncias
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El PRI no acompañará la ofensiva legal que prepara el PAN contra Morena y el Partido Verde, por presuntos actos anticipados de campaña y uso de programas sociales con fines políticos, aunque advirtió que estas prácticas pueden generar un escenario adverso para la democracia rumbo a la elección de 2027, afirmó Adolfo Octavio Micalco Méndez, presidente de la Fundación Colosio en San Luis Potosí.

      Postura del PRI ante la ofensiva legal del PAN

      El priista afirmó que el partido tricolor no acompañará los recursos legales que Acción Nacional prepara, al señalar que cada fuerza política debe definir sus propias acciones jurídicas. "Consideramos que llegado el momento, el PRI hará valer los instrumentos jurídicos que considere. Pero en ese sentido, no tenemos considerado sumarnos a ninguna denuncia de la cual no tenemos conocimiento.", sostuvo.

      Denuncias anunciadas por el PAN contra Morena y PVEM

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La postura ocurre luego de que el dirigente estatal del PAN, Enrique Dahud Uresti, anunciara denuncias contra Morena y el PVEM por presuntos actos anticipados de campaña y por el supuesto uso de programas sociales para promoción política rumbo a la elección de 2027. Aunque marcó distancia de la estrategia panista, Micalco Méndez lanzó críticas contra Morena y afirmó que las actividades realizadas por sus aspirantes durante el proceso interno anterior generaron un ambiente negativo.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Cierran bulevar Jacobo Payán por acumulación de agua
        Cierran bulevar Jacobo Payán por acumulación de agua

        Cierran bulevar Jacobo Payán por acumulación de agua

        SLP

        Pulso Online

        La Policía Vial solicita a los conductores respetar las indicaciones para evitar incidentes

        Descarta PRI sumarse a denuncias del PAN contra PVEM y Morena
        Descarta PRI sumarse a denuncias del PAN contra PVEM y Morena

        Descarta PRI sumarse a denuncias del PAN contra PVEM y Morena

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        "Llegado el momento, el PRI hará valer los instrumentos jurídicos", dijo Adolfo Micalco

        Video | Carretera a Xilitla, afectada por derrumbes
        Video | Carretera a Xilitla, afectada por derrumbes

        Video | Carretera a Xilitla, afectada por derrumbes

        SLP

        Huasteca Hoy

        La CFE y PC atendieron la caída de enormes rocas causada por el reblandecimiento del terreno

        Diputada revisa permisos solicitados por Pemex en la Huasteca
        Diputada revisa permisos solicitados por Pemex en la Huasteca

        Diputada revisa permisos solicitados por Pemex en la Huasteca

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Serían para manejo de explosivos en varios municipios sin consulta previa