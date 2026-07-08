PRI recula, deja solo al PAN con denuncias

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El PRI no acompañará la ofensiva legal que prepara el PAN contra Morena y el Partido Verde, por presuntos actos anticipados de campaña y uso de programas sociales con fines políticos, aunque advirtió que estas prácticas pueden generar un escenario adverso para la democracia rumbo a la elección de 2027, afirmó Adolfo Octavio Micalco Méndez, presidente de la Fundación Colosio en San Luis Potosí.

Postura del PRI ante la ofensiva legal del PAN

El priista afirmó que el partido tricolor no acompañará los recursos legales que Acción Nacional prepara, al señalar que cada fuerza política debe definir sus propias acciones jurídicas. "Consideramos que llegado el momento, el PRI hará valer los instrumentos jurídicos que considere. Pero en ese sentido, no tenemos considerado sumarnos a ninguna denuncia de la cual no tenemos conocimiento.", sostuvo.

Denuncias anunciadas por el PAN contra Morena y PVEM

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La postura ocurre luego de que el dirigente estatal del PAN, Enrique Dahud Uresti, anunciara denuncias contra Morena y el PVEM por presuntos actos anticipados de campaña y por el supuesto uso de programas sociales para promoción política rumbo a la elección de 2027. Aunque marcó distancia de la estrategia panista, Micalco Méndez lanzó críticas contra Morena y afirmó que las actividades realizadas por sus aspirantes durante el proceso interno anterior generaron un ambiente negativo.